Teatrul Stela Popescu în turneu la Chişinău, pe 7 şi 13 octombrie

Teatrul Stela Popescu va reveni luni 13 octombrie, ora 18.30 în aceeaşi sală a Teatrului Național „Satiricus Ion Luca Caragiale” de această data cu o producţie proprie, Moarte la Teatrul de Revistă – autor şi regizor Gabriel Sandu, cu Ana-Maria Ivan, Vlad Crudu, Irina Cărămizaru, Teodor Căuș, Cristina Danu, Cristi Neacșu, Elena Foriș, Florentin Munteanu, Alexandru Burcă, Cezara Borger în distribuţie.

Actuala ediţie a Festivalului Internațional de Comedie FESTIS este una specială, deoarece Teatrul Național „Satiricus I.L. Caragiale” aniversează 35 de ani de la fondare, genericul acestei ediții fiind „Lumea azi e-o comedie”.

La ediţia din acest an vor participa: Teatrul Național „Radu Stanca”, Sibiu, România, Teatrul Comic Entertainment, București, România – Pavel Bartoș, Teatrul „Stela Popescu”, București, România, Teatrul Național „Aureliu Manea”, Turda, România, Teatrul Jókai, Békéscsaba, Ungaria, Teatrul Evreiesc de Stat, București, România, Teatrul „Matei Vișniec”, Suceava, România, Teatrul Boyali Kus, Istanbul, Turcia, Teatrul Akhmeteli, Tbilisi, Georgia, Teatrul „Alexandru Davila”, Pitești, România, Teatrul „Jean Bart”, Tulcea, România, Teatrul „Aradi Kamaraszínház”, România, Teatrul de Artă, Deva, România, Teatrul Dramatic „Ion Sârbu”, Petroșani, România, Teatrul Particular, Brașov, România, Teatrul „Alexei Mateevici”, Chișinău, Republica Moldova şi, evident, Teatrul Național „Satiricus I.L. Caragiale”, Chișinău Republica Moldova. În contextul Festivalului vor avea loc lansări de carte, expoziții de pictură, caricatură și grafică, cu participarea unor cunoscuți critici de teatru, directori de festivaluri, regizori, cronicari de teatru din România, Republica Moldova, Georgia, Ungaria.