Teatrul Tineretului anunță avanpremiera spectacolului TARTUFFE de Molière

Pentru Vlad Massaci, montarea înseamnă o întoarcere acasă. La invitația directorului Corneliu-Dan Borcia, a fost regizor al Teatrului Tineretului între 1998 și 2001, unde a semnat patru spectacole — printre care și primul său spectacol ca regizor profesionist. Revine acum, după 25 de ani, cu Molière. Semnează atât regia, cât și o traducere nouă a textului. Este a doua sa întâlnire cu Tartuffe, după montarea de la Iași (2014).

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În lectura lui, textul lui Molière nu e un exercițiu de epocă, ci o urgență. „Trăim în epoca în care Tartuffe nici nu mai face efortul de a-și ascunde adevărata identitate”, spune regizorul — un impostor care nu mai clamează credința, ci democrația, „folosindu-se de slăbiciunile ei, până ajunge să o calce în picioare”. Piesa e din 1664. Urgența e din 2026.

Comedia despre un impostor care mimează evlavia și pune stăpânire pe o casă întreagă a avut un destin zbuciumat. Molière a scris-o în 1664 și a jucat-o la Versailles. Regele a râs. Nu și cei care făceau negoț din evlavie și s-au recunoscut în Tartuffe. Piesa a fost interzisă, iar autorului i-au trebuit cinci ani până a putut să o joace liber. A devenit apoi cel mai mare succes al lui Molière.

Scenografia spectacolului este semnată de Andu Dumitrescu, colaborator de peste 20 de ani al regizorului — cea mai recentă colaborare, la Rinocerii (Teatrul de Comedie, nominalizat la Premiile UNITER 2026 pentru regie). Regia tehnică: Cristian Ionescu.

Din distribuție fac parte Emanuel Becheru (Tartuffe), Tudor Tăbăcaru (Orgon), Elena Popa (Elmire), Cristina Ciulei (Dorine), Valentin Florea (Cléante), Paul-Ovidiu Cosovanu (Damis), Macrina Bârlădeanu (Mariane), Florin Hrițcu (Valère), Gina Gulai (Doamna Pernelle), Victor Giurescu (Loyal) și Dan Grigoraș (Comisarul).

Avanpremiera TARTUFFE: duminică, 12 iulie 2026, ora 19:00, Sala Mare.

Bilete: bilete.ro și la agenția teatrală.