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Teatrul Tineretului anunță avanpremiera spectacolului TARTUFFE de Molière

de Magdalena Popa Buluc    |    07 Iul 2026   •   23:45
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Teatrul Tineretului anunță avanpremiera spectacolului TARTUFFE de Molière
Comedia despre un impostor care mimează evlavia și pune stăpânire pe o casă întreagă a avut un destin zbuciumat

Teatrul Tineretului Piatra Neamț a anunțat avanpremiera spectacolului TARTUFFE de Molière, în traducerea și regia lui Vlad Massaci. În cadrul unei conferințe de presă, Andrei Merchea, directorul Teatrului Tineretului, regizorul Vlad Massaci și scenograful Andu Dumitrescu au explicat conceptul și miza acestui spectacol. La conferință au fost prezenți și trei dintre actorii distribuiți în spectacol: Emanuel Becheru (Tartuffe), Elena Popa (Elmire) și Macrina Bârlădeanu (Mariane).

Pentru Vlad Massaci, montarea înseamnă o întoarcere acasă. La invitația directorului Corneliu-Dan Borcia, a fost regizor al Teatrului Tineretului între 1998 și 2001, unde a semnat patru spectacole — printre care și primul său spectacol ca regizor profesionist. Revine acum, după 25 de ani, cu Molière. Semnează atât regia, cât și o traducere nouă a textului. Este a doua sa întâlnire cu Tartuffe, după montarea de la Iași (2014).

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În lectura lui, textul lui Molière nu e un exercițiu de epocă, ci o urgență. „Trăim în epoca în care Tartuffe nici nu mai face efortul de a-și ascunde adevărata identitate”, spune regizorul — un impostor care nu mai clamează credința, ci democrația, „folosindu-se de slăbiciunile ei, până ajunge să o calce în picioare”. Piesa e din 1664. Urgența e din 2026.

Comedia despre un impostor care mimează evlavia și pune stăpânire pe o casă întreagă a avut un destin zbuciumat. Molière a scris-o în 1664 și a jucat-o la Versailles. Regele a râs. Nu și cei care făceau negoț din evlavie și s-au recunoscut în Tartuffe. Piesa a fost interzisă, iar autorului i-au trebuit cinci ani până a putut să o joace liber. A devenit apoi cel mai mare succes al lui Molière.

Scenografia spectacolului este semnată de Andu Dumitrescu, colaborator de peste 20 de ani al regizorului — cea mai recentă colaborare, la Rinocerii (Teatrul de Comedie, nominalizat la Premiile UNITER 2026 pentru regie). Regia tehnică: Cristian Ionescu.

Din distribuție fac parte Emanuel Becheru (Tartuffe), Tudor Tăbăcaru (Orgon), Elena Popa (Elmire), Cristina Ciulei (Dorine), Valentin Florea (Cléante), Paul-Ovidiu Cosovanu (Damis), Macrina Bârlădeanu (Mariane), Florin Hrițcu (Valère), Gina Gulai (Doamna Pernelle), Victor Giurescu (Loyal) și Dan Grigoraș (Comisarul).

Avanpremiera TARTUFFE: duminică, 12 iulie 2026, ora 19:00, Sala Mare.

Bilete: bilete.ro și la agenția teatrală.

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Subiecte în articol: moliere teatrul tineretului vlad massaci
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