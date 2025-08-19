THESPIS – Revista online a Galei HOP 2025 împlinește 10 ani

Anul acesta, Thespis împlinește 10 ani de existență. În acest deceniu, 26 de tineri critici de teatru, absolvenți ai facultăților de profil din București, Cluj, Târgu Mureș, Iași, au surprins în articole, interviuri și cronici atmosfera unică a Galelor HOP și prestațiile artistice ale participanților. Îi amintim aici, în ordinea cronologică, pe acești teatrologi: Oana Bogzaru, Elena Coman, Oana Nae, Alexandru Panait, Irina Radu, Eliza Ceprăzaru, Maria Popovici, Corina Predescu, Alexandrina Codarcea, Iolanda Belbe, Vlăduţ Burde, Lavinia Lazăr, Andrada Popa, Ema Onofrei, Diana Parpalea, Raluca Cîrciumaru, Lucia Mihai, Roxana Țentea, Teodora Minea, Gabriela Oprea, Andreea Telehoi, Miruna-Alexandra Grozav, Ioana Dajbog, Andreea Bichir, Alexander Hartmann și Ștefan Mihai.

Credem că Gala HOP este o rampă de lansare nu doar pentru tinerii actori, ci și pentru noua generație de teatrologi. Prin Revista Thespis provocăm întâlniri și dialoguri intrageneraționale, transformând Gala într-un spațiu comun de reflecție și sinceritate artistică.

Așadar, în perioada 28 – 31 august 2025, al 28-lea an al fenomenului HOP va fi reflectat, analizat și comentat de trei tineri teatrologi, absolvenți ai UNATC București: Alexander Hartmann, Cristina Iordache și Amalia Tănase. Detalii despre ei și activitatea lor găsiți pe site-ul Galei: Revista Thespis 2025.

*

Cea de-a 28-a ediție a Galei HOP, program permanent UNITER, va avea loc în perioada 28-31 august 2025 la Teatrul de Stat din Constanța. Direcția artistică este semnată de regizorul Erwin Șimșensohn, iar tema ediției readuce în prim-plan teatrul antic, sub genericul „Povești vechi, atitudini noi!”.

25 de tineri actori selecționați vor prezenta momente artistice aducând în fața publicului și a juriului reinterpretări contemporane ale valorilor și miturilor antice.

Juriul din acest an este format din personalități marcante ale scenei teatrale românești: Vladimir Anton (regizor), Marina Constantinescu (critic de teatru), Andreea Grămoșteanu (actriță), Bobi Pricop (regizor) și Adrian Văncică (actor).

Toate momentele din cele trei zile de concurs, precum și ceremonia de premiere vor fi transmise LIVE pe www.galahop.uniter.ro și pagina de Facebook a Galei HOP de RoEvents.

UNITER continuă prin Gala Tânărului Actor – HOP să ofere un spațiu esențial de afirmare pentru noile generații de artiști, o rampă de lansare, o platformă autentică de vizibilitate, întâlnire și debut profesional în lumea teatrului românesc.

Partenerii GALEI HOP 2025 – GALA TÂNĂRULUI ACTOR

Co-producători: Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România, Teatrul de Stat Constanța, Societatea Română de Televiziune

Proiect cultural finanțat de: Ministerul Culturii

Co-finanțator: Consiliul Județean Constanța (prin Teatrul de Stat Constanța)

Parteneri: Institutul Cultural Român, Teatrul Național Radiofonic, Teatrul EXCELSIOR București, TIFF – Festivalul Internațional de Film Transilvania, ITI – Institutul Internațional de Teatru, Secţia Română

Partener media principal: Radio Guerrilla

Partener cultural: Radio RFI România

Parteneri media: TVR Cultural, TVR Info, Radio România Cultural, Ziarul Metropolis, www.happ.ro, LiterNet, Revista Teatrul azi, Daily Magazine, BookHub, Zile și Nopți

Eveniment transmis LIVE de: RoEvents

Partener de monitorizare: mediaTrust

Partener de mobilitate: BLUE