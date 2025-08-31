Workshopul de „Arta Actorului de Comedie cu producție de scurt metraj” 2025 s-a încheiat cu aplauze pe scena Operei Naţionale Bucureşti

Sub îndrumarea Izabelei Bostan, cursanții au pășit în universul mișcării scenice și al expresivității corporale, învățând să își descopere și să își potențeze limbajul trupului – un instrument esențial în arta comediei.

Regizorul Enea Dabija a condus procesul de concepere a scenariului și de producție a scurtmetrajului, oferind participanților o perspectivă practică asupra felului în care ideile prind viață pe ecran, iar procesul s-a concretizat deja în filmarea scurt metrajului „Tabloul.”

În paralel, partea de creație digitală, coordonată de mentori cu experiență și notorietate – Adina Halas, Andrei Vasilescu, Ana Maria Moldovan și Andrei Garici – a completat experiența, deschizând noi orizonturi legate de integrarea mediilor vizuale și digitale în construcția artistică.

Apogeul săptămânii a fost momentul în care parte din cursanți au urcat pe scena Operei Naționale din București, în cadrul Galei Revolve Dance: tenorul Cristian Grigorescu, basul Mihai Scarlat, soprana Anthuza Georgescu și un rafinat trio de coarde și pian, care au încântat publicul cu fragmente de muzică și interpretări pline de emoție.

Workshopul a demonstrat că arta actorului de comedie este un spațiu al creativității, al disciplinei și al colaborării interdisciplinare. Experiența a lăsat o amprentă puternică asupra participanților, oferindu-le nu doar instrumente de lucru, ci și încrederea de a explora mai departe universul fascinant al teatrului și filmului.

Bucharest Best Comedy Film va continua în perioada 10 – 20 octombrie cu 3 secţiuni: cea mai bună comedie românească a tuturor timpurilor, funny video şi artişti la început de carieră.

