Zece mii de spectatori au participat la cea de-a patra ediție a Bucharest Opera Festival. Următoarea ediție este anunţată pentru 12-21 iunie 2026

Următoarea ediție a Bucharest Opera Festival se va desfășura pe scena operei bucureștene în perioada 12 şi 21 iunie 2026.

„Am fost alături de acest festival de la prima ediţie, din 2022, atunci în calitate de secretar de stat şi mă bucur să preiau mandatul de ministru al culturii în ziua în care, odată cu încheierea actualei ediţii, putem anunţa ediţia 2026 a Bucharest Opera Festival. Perseverenţa, curajul, intuiţia şi viziunea sunt esenţiale pentru a face în cultură evenimente care durează şi care contează.” – András Demeter, ministrul Culturii.

„Bucharest Opera Festival devine, de la an la an, o tradiție vie a scenei lirice românești. A patra ediție a fost, fără îndoială, cea mai complexă și mai diversă de până acum: 11 producții spectaculoase, o gală omagială de excepție și peste 10.000 de spectatori prezenți în sală. Ne bucurăm că această inițiativă a Operei Naționale București reușește să aducă împreună cele mai importante instituții lirice din țară și din afara granițelor, într-un dialog artistic autentic. Este un succes care ne motivează să continuăm.” – Daniel Jinga, director general Opera Națională București

„Festivalul de Operă București devine rapid un eveniment reper pe harta operei europene. După accentul extraordinar pus pe Puccini în anul aniversar 2024, amestecul eclectic de repertorii la festivalul de anul acesta este un instantaneu viu care surprinde viața înfloritoare a teatrului liric din România, mergând de la opere concertate la puneri în scenă complete, de la operete, la musical-uri, balete și chiar o operă-balet. La premiera operei Faust de Gounod, Opera Națională București, gazda festivalului, a făcut o prezentare fastuoasă a profunzimii resurselor sale, a muzicienilor, cântăreților și dansatorilor. Dar și celelalte companii prezente la festival nu s-au lăsat mai prejos în privința acestor standarde. A avea parte de lucrări atât de diverse (de la Rita de Donizetti la Jesus Christ Superstar) pe aceeași scenă, seară de seară, timp de zece zile, este o încântare în sine. Nu mai puțin valoroasă este ocazia mai rară, poate chiar unică, de a te bucura de diferitele trupe de operă ale unei țări cu o bogată cultură lirică, pe aceeași scenă și într-un ritm atât de alert. Așa ceva se întâmplă doar în România.” – Peter Quantrill, ziarist britanic (Gramophone, The Strad, Bachtrack, Opera Now), care a participat la festivalurile din 2024 și 2025.

„Pentru al patrulea an consecutiv, Opera Națională Română din Iași este prezentă aici, la Bucharest Opera Festival, eveniment organizat de Opera Națională București. Un festival de profil care continuă și are succes… Îl felicit pe directorul general Daniel Jinga pentru abnegația de a continua periplul aducerii la aceeași masă a celor mai importante instituţii de teatru liric din România, plasate în context internaţional. Știu că nu este deloc ușor, dar este cu atât mai lăudabil cu cât reușește an de an această performanță.” – Andrei Fermeșanu, director general Opera Națională Română Iași

„Felicit organizatorii festivalului de operă din București la care ținem foarte mult, încă de la prima ediție. După cum știu cei care ne-au urmărit, întotdeauna am încercat să venim cu un titlu mai interesant, mai deosebit, cu niște lucrări care nu sunt zilnic pe scenele teatrelor lirice. Aș putea spune că aproape doi ani am gândit dacă putem face, dacă este bine să ne atingem de acest titlu – Jesus Christ Superstar. De 15 ani lucrăm cu genul musical – atunci am început, în 2010, să montăm și musicaluri –, acum credem că avem experiența necesară și capacitatea artistică ca să susținem un astfel de spectacol. Și spre bucuria noastră, până acum, l-am pus în scenă de 13 ori și numai cu săli pline și ne bucură faptul că și la București a existat un interes deosebit pentru spectacolul nostru, jucând 2 spectacole în aceeaşi z, cu o sală entuziastă şi arhiplină.” – Szép Gyula, director general Opera Maghiară din Cluj Napoca

În cele 10 seri de festival, pe scena ONB au avut loc 11 spectacole de operă, balet, operetă, musical-operă rock, operă în concert și o Gală extraordinară, dedicată celui mai longeviv director al Operei din Viena – Ioan Holender. Pe scenă au putut fi văzute seară de seară cele mai importante producții din ultimele stagiuni ale teatrelor lirice din România şi două spectacole din afara României, prezentate de Teatrul Naţional de Operă şi Balet Maria Bieşu din Chişinău şi Opera din Ruse. Operei Naţionale din Bucureşti i s-au alăturat la această ediție pe afişul festivalului Opera Națională Română Iaşi, Opera Națională Română Timişoara, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, Opera din Braşov, Teatrul de operă şi balet „Nae Leonard” din Galați şi Orchestra de Cameră Radio.

Peste 1500 de muzicieni, balerini, personal artistic şi tehnic au fost prezenți pe scenă, în fosă şi în culise la Bucharest Opera Festival 2025, aşa cum se întâmplă an de an în iunie, pe aceeaşi scenă, a Operei Naţionale din Bucureşti.

Bucharest Opera Festival este un eveniment de zece zile care aduce la București cele mai importante teatre de operă și balet din România și nu numai, dând posibilitatea publicului de a experimenta călătorii culturale diverse.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

https://youtu.be/gOQGQaE4nUE

(Jurnal de Festival - Bucharest Opera Festival 2025 – Ziua 1 - Faust – Opera Națională București)

https://youtu.be/yOAcA0OWmNQ

(Jurnal de Festival - Bucharest Opera Festival 2025 – Ziua 2 - Rita Orchestra de cameră Radio)

https://youtu.be/xbPZLoaa8hk

(Jurnal de Festival - Bucharest Opera Festival 2025 – Ziua 3 - Jesus Christ Superstar Opera Maghiară Cluj - Napoca)

https://youtu.be/-CuTOsX3ujg

Jurnal de Festival - Bucharest Opera Festival 2025 – Ziua 4 – Cenușăreasa – Opera Națională București)

https://youtu.be/Ko8BYLe3oLQ

(Jurnal de Festival - Bucharest Opera Festival 2025 – Ziua 5 – Carmen – Opera de Stat din Ruse)

https://youtu.be/g4LNrniwl70

(Jurnal de Festival - Bucharest Opera Festival 2025 – Ziua 6 – Turandot – Opera Națională Română Iași)

https://youtu.be/_N7jAOEomvA

(Jurnal de Festival - Bucharest Opera Festival 2025 – Ziua 7 – Nabucco – Opera din Brașov)

https://youtu.be/tczKKf0yScg

(Jurnal de Festival - Bucharest Opera Festival 2025 – Ziua 8 – Lucia di Lammermoor – Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard” din Galaţi)

https://youtu.be/PjNMvciFQwk

(Jurnal de Festival - Bucharest Opera Festival 2025 – Ziua 9 – Spartacus – Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu” din Chişinău)

https://youtu.be/333fDOi7TKk

(Jurnal de Festival – Bucharest Opera Festival 2025 – Ziua 10 – Văduva veselă – Opera Națională Română Timișoara)

