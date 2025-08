TIFF Sibiu, ediția a 19-a: patru zile de cinema în aer liber, filme românești în avanpremieră și invitați speciali

În program sunt incluse filme internaționale, dar și cele mai noi producții ale autorilor români – care vor fi prezenți la festival.

Biletele pot fi achiziționate pe tiffsibiu.eventbook.ro.

TIFF Sibiu se deschide joi, 7 august, în Piața Mare, cu o comedie italiană spumoasă despre iubire, identitate și limitele propriei minți: Eu, tu și cei din mintea noastră (Follemente, r. Paolo Genovese). În serile următoare, publicul va putea urmări în aer liber titluri emblematice precum Rebel fără cauză (Rebel Without a Cause, r. Nicholas Ray), clasicul american cu James Dean în rolul adolescentului revoltat, dar și Întoarcerea (The Return, r. Uberto Pasolini), cu Ralph Fiennes și Juliette Binoche în rolurile principale. În închidere, va rula Mohicanul (The Mohican, r. Frédéric Farrucci), o poveste plasată în Corsica, unde un cioban intră în conflict cu mafia locală.

TIFF Sibiu vine în 2025 și cu o selecție remarcabilă de filme românești, multe dintre ele prezentate în avanpremieră. Pădurea de molizi, noul film regizat de Tudor Giurgiu, aduce pe ecran unul dintre cele mai dramatice și puțin cunoscute episoade din istoria țării, în timp ce Comatogen (r. Igor Cobileanski) explorează, din patru perspective, încercarea unei mame (Daniela Nane) de a-și ajuta fiul. Documentarul Tata, semnat de Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc, este o poveste intimă despre migrație și familie, iar După cioate (r. Mihai Dragolea, Radu Mocanu) documentează o formă de rezistență împotriva mafiei pădurilor. În Jaful secolului (r. Teodora Ana Mihai), inspirat de fapte reale, urmărim o reconstituire tensionată a unui jaf de tablouri – cu actrița Anamaria Vartolomei în rol principal. Radu Jude revine cu Kontinental 25', un eseu vizual incisiv, iar Moartea domnului Lăzărescu (r. Cristi Puiu), film emblematic al Noului Val, va fi proiectat într-o ediție aniversară, la 20 de ani de la premieră.

Din selecția internațională a festivalului fac parte filmele cele mai aplaudate la TIFF Cluj. Christy (r. Brendan Canty), o poveste sensibilă despre adolescență și maturizare, a deschis festivalul de la Cluj, iar Pământ străin (To a Land Unknown, r. Mahdi Fleifel), distins cu Trofeul Transilvania, urmărește parcursul a doi palestinieni care visează la o viață mai bună în Europa. Tot în selecție, La granița dintre lumi (Dreams, r. Michel Franco) propune o explorare tulburătoare a relațiilor de putere în iubire.

În această ediție, TIFF Sibiu continuă Zilele Filmului German – găzduite de Sala Oglinzilor a Forumului German – care aduce în prim-plan noi voci ale cinematografiei germane, dar și teme actuale abordate cu rigurozitate și rafinament. Focul German este organizat cu sprijinul Goethe Institut și al Centrului Cultural German din Sibiu.

Programul include și proiecții pentru copii.

Programul complet al celor patru zile de festival poate fi descoperit pe sibiu.tiff.ro si pe pagina de Facebook a Festivalului. Programul poate suferi modificări în caz de vreme nefavorabilă. Modificările vor fi anunțate pe site și pe pagina de Facebook.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹