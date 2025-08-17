Tinerii din București, provocați să (re)gândească bullying-ul prin teatru și interacțiune digitală

Ce se întâmplă când teatrul întâlnește psihologia, iar publicul devine parte activă a poveștii?

Se naște un proiect curajos, care sparge tipare și aprinde conversații reale în rândul adolescenților: „stickere, etichete, calificative” – o inițiativă cultural-educațională semnată de Vanner Collective, dedicată tinerilor bucureșteni și luptei împotriva bullying-ului.

Într-o lume în care bullying-ul e încă tratat prea des cu indiferență sau superficialitate, acest proiect le oferă adolescenților un spațiu sigur de exprimare și pune arta în slujba educației emoționale și a dialogului sincer între generații.

În centrul proiectului stă spectacolul „Monster [2.0]”, o reinterpretare actuală a textului semnat de dramaturgul britanic Duncan Macmillan – o explorare sinceră a relațiilor tensionate dintre adolescenți și adulți, a vulnerabilităților ascunse sub eticheta de „bully” și a modului în care societatea decide cine e „monstrul”.

Un spectacol provocator. Un dialog sincer între generații. O platformă digitală unde opiniile nu doar contează – ci modelează realitatea.

Proiectul este structurat în trei etape principale:

1. Cercetare & co-creare interdisciplinară

Artiștii colaborează cu specialiști în sănătate mintală și educație emoțională pentru a construi un format teatral interactiv. Se analizează dinamici reale de bullying, se conturează profiluri psihologice ale personajelor și se pregătește un format de reflecție participativă gamificată, adaptat publicului tânăr.

2. Spectacolul „Monster [2.0]” (15 și 16 octombrie, la Teatrul Metropolis)

Teatrul devine catalizatorul schimbării: patru reprezentații ale spectacolului aduc în fața publicului un adolescent aflat sub presiune – etichetat, judecat, ignorat. Distribuția include un actor adolescent, selectat prin casting deschis, pentru o implicare reală a tinerilor în procesul artistic.

3. Sesiuni post-spectacol & platformă digitală interactivă

După fiecare reprezentație, adolescenții vor fi invitați la sesiuni facilitate de psihologi și actori, unde vor putea analiza comportamentele văzute pe scenă și reflecta asupra propriilor experiențe. Nu vor găsi răspunsuri „corecte” – ci întrebări care deschid perspective. Cu ajutorul unei platforme digitale dedicate, vor putea „lipi” stickere, să acorde etichete și să comenteze comportamentele personajelor – un proces participativ, o continuare empatică și activă a dialogului, gândită special pentru ei.

Ce aduce nou proiectul?

Un spectacol captivant despre etichetare, frică și presiune socială

despre etichetare, frică și presiune socială Prezența unui adolescent în distribuție , ales prin casting deschis

, ales prin casting deschis O platformă digitală interactivă dedicată , activă din octombrie

, activă din octombrie 4 sesiuni de reflecție ghidată despre bullying, marginalizare și norme sociale

despre bullying, marginalizare și norme sociale O echipă artistică multidisciplinară – artiști, psihologi și specialiști în educație emoțională

– artiști, psihologi și specialiști în educație emoțională Peste 250 de liceeni din 4 licee partenere implicați activ

implicați activ Parteneriate solide cu specialiști în educație emoțională și sănătate mintală

Te invităm să faci parte dintr-un proiect care transformă teatrul într-un teren viu de dialog, empatie și acțiune. Pentru că schimbarea începe cu întrebarea: „Ce etichetă porți fără să știi?”

Vino să vezi, să simți, să spui ce gândești. Pentru că unele etichete dor. Altele vindecă. Alege-le pe cele potrivite!

„Stickere, etichete, calificative” – un proiect care transformă teatrul într-un laborator de empatie și acțiune socială.

Despre organizator: Vanner Collective – un colectiv artistic româno-irlandez care aduce teatrul în contact direct cu realitatea generației tinere. Cu o istorie de peste 400 de reprezentații, Vanner construiește proiecte la granița dintre artă și educație emoțională. Spectacolele lor nu doar spun povești – ci provoacă, conectează și deschid conversații reale.

Proiect cultural cofinanțat de Primăria Capitalei prin ARCUB, în cadrul Programului „București.Împreună” 2025.