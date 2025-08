Turneul Național Un artist, un pian, un țambal începe vineri, 8 august, la Sinaia, cu un recital în Festivalul Enescu și muzica lumii

Primul recital va avea loc vineri, 8 august, de la ora 19:00, la Sala Casino din Sinaia, în Festivalul Enescu și muzica lumii, acolo unde Răducanu a mai concertat de-a lungul timpului și unde revine pentru a oferi publicului o nouă experiență muzicală.

Programul serii propune un dialog între două lumi muzicale aparent îndepărtate, dar unite de emoție și virtuozitate. De la monumentalul ciclu „Tablouri dintr-o expoziție” de Musorgski, interpretat cu accente de improvizație ce aduc clasicul mai aproape de spiritul jazz-ului, până la standarde de jazz semnate de Bronisław Kaper și Jimmy Van Heusen și lucrări emblematice ale maestrului țambalului Toni Iordache, concertul explorează texturi, culori și energii diferite.

„Revin cu drag la Sinaia, în Festivalul Enescu și muzica lumii, un loc unde publicul e deschis la experiment și la emoție. Pentru mine, pianul și țambalul nu sunt doar instrumente, ci două voci care spun povești diferite, dar care se completează perfect. Mă bucur să încep turneul din acest an într-un cadru atât de special, unde fiecare notă capătă ecou în inima publicului”, spune Cătălin Răducanu.

După recitalul de la Sinaia, turneul va continua în septembrie și octombrie în întreaga țarǎ și din nou în capitală, pe scena Ateneului Român, închizând astfel o ediție care promite să aducă muzica mai aproape de sufletul publicului din România și din afara țării.

CLASIC – Pian

Modest Musorgski – Tablouri dintr-o expoziție

JAZZ – Pian

Bronisław Kaper – On Green Dolphin Street

Jimmy Van Heusen – It Could Happen to You

JAZZ – Țambal

Cătălin Răducanu – Fantezie românească

FOLCLOR – Țambal

Toni Iordache - Balada haiducească

- Geamparalele lui Haidim

- Picături de untdelemn

ITINERAR (IN PROGRESS)

8 august, ora 19:00 – Sinaia, Casino în Festivalul Enescu și muzica lumii

8 septembrie, ora 19:00 – Focşani, Teatrul Maior Gh. Pastia

14 septembrie, ora 19:00 – Bucureşti, CREART - Grǎdina cu Filme, open air

24 septembrie, ora 19:00 – Berlin, Collegium Hungaricum – împreună cu ţimbalista maghiară Enikő Ginzery

26 septembrie, ora 19:00 – Bistrița, Palatul Culturii

27 septembrie, ora 19:00 – Deva, Sala Pro Arte

30 septembrie, ora 19:00 – Iaşi, Palatul Culturii

2 octombrie, ora 19:00 – Oradea, Sala Filarmonicii

5 octombrie, ora 19:00 – Bucureşti, Ateneul Român

BIOGRAFIE Cătălin Răducanu

Pianistul Cătălin Răducanu este absolvent al colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” și al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, la aceasta din urmă finalizându-și studiile de licență, master și doctorat în muzica clasică la secția pian principal.

A câștigat numeroase concursuri naționale și internaționale, având ocazia să susțină recitaluri solo în Ungaria, Franța, Italia. A participat la cursuri de măiestrie susținute de Gabriel Amiraș, Cristian Beldi, Imre Rohmann, Tunde Kurucz și mulți alții.

Din 2023, este protagonistul proiectului artistic naţional şi internaţional intitulat Un artist, un pian și un țambal – clasic, jazz, folclor – turneu de recitaluri în care pianistul Cătălin Răducanu înfățișează distinct și bine delimitat trei stiluri muzicale: clasic, jazz, folclor.

Din anul 2022, este pianistul grupului Violoncellissimo condus de Marin Cazacu, cu care a realizat turneul naţional anual Clasic la puterea a treia – Violoncellissimo, dar şi mai multe concerte în străinătate, recent participând la un turneu în Japonia.

Este un pianist versatil care pe lângă ipostazele solistice și camerale concretizează proiecte artistice în calitate de pianist improvizator în formule solo, de duo sau în grupuri muzicale mai ample. A participat ca interpret la pian și țambal și în proiecte interdisciplinare precum La steaua... Cuvinte, necuvinte și Aplauze pentru poet… pe scenă.

În 2024 a făcut parte din proiectul Aplauze pentru poet pe scenă… în Italia, reluat în 2025 sub numele Aplauze pentru poet pe scenă… în Spania, care a avut rolul de a duce poezia românească în mijlocul celor mai mari comunități de români din afara țării.

Tot în 2024, a participat la prima ediţie a proiectului itinerant Turnee de poveste pretutindeni, în care a susţinut două recitaluri alături de Leontina Văduva la Lausanne şi la Paris. În 2024-2025, a susținut, împreună cu celebra soprană Leontina Văduva, prima ediţie a Turneului Național Bella voce, Bella muzica.

A susţinut recitaluri solo şi de muzică de cameră în Italia, Franţa, Elveţia, Marea Britanie, Spania, Ungaria, Cehia şi nu numai.

În prezent, este lector universitar al Universităţii Naţionale de Muzică București în calitate de pianist acompaniator și de profesor de improvizație.

