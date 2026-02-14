Verificări ale poliţiştilor de la autostrăzi: Peste 2.600 de sancţiuni aplicate, cele mai multe pentru viteză

Potrivit unui comunicat al IGPR transmis sâmbătă AGERPRES, în perioada 2 - 8 februarie, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au acţionat pentru prevenirea evenimentelor rutiere şi asigurarea fluenţei traficului, iar, în urma neregulilor constatate, au aplicat 2.651 de sancţiuni contravenţionale.



Astfel, au fost aplicate 479 de sancţiuni contravenţionale persoanelor care au depăşit limita legală de viteză şi 242 celor care nu foloseau centura de siguranţă.



De asemenea, au fost aplicate 15 sancţiuni pentru defecţiuni tehnice, 27 pentru lipsa Inspecţiei Tehnice Periodice şi 416 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora.



Totodată, au fost aplicate 28 de sancţiuni contravenţionale pentru staţionarea pe banda de urgenţă şi 11 pentru depăşire neregulamentară.



Ca măsuri complementare, poliţiştii de la autostrăzi au reţinut 84 de permise de conducere, dintre care 29 pentru viteză, şi au retras 182 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 10 infracţiuni, mai arată IGPR.

AGERPRES