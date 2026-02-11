Banca centrală, în vreme de criză: lecțiile lui Patrick Honohan

Criza nu bate la ușă - intră direct. Băncile centrale descoperă atunci că improvizația nu mai e opțională. Honohan arată că multe instituții sunt surprinse chiar după decenii de experiență, semn că pregătirea pentru crize trebuie să fie parte a activității cotidiene. Exemple recente precum Statele Unite (2023) sau Elveția (2023) ilustrează cât de brusc poate apărea presiunea și cât de necesară este cooperarea rapidă cu autoritățile.

Managementul de criză trebuie tratat ca funcție de bază, nu ca reacție ocazională. Acest lucru presupune scenarii variate, protocoale de rezoluție și pregătirea instrumentelor neconvenționale. Lecțiile din Islanda (2008-2015) și Irlanda (2010-2012) arată că planificarea practică - nu doar simulările - permite intervenții coerente în momentele critice.

Când tensiunile explodează, deciziile rapide devin vitale. Evaluarea lichidității și a riscurilor trebuie făcută pe baza unor date incomplete, ceea ce amplifică miza fiecărei decizii. Episodul Regatului Unit (2022) arată cum disfuncțiile unei piețe pot necesita intervenții țintite în câteva ore pentru a preveni propagarea turbulențelor.

Comunicarea devine instrument de stabilizare. Mesajele trebuie adaptate publicului și calibrate astfel încât să ofere claritate fără a genera panică. În SUA (2020), anunțarea imediată a facilităților de lichiditate a redus tensiunea pe piețe; în Elveția (2023), coordonarea declarațiilor autorităților a fost crucială pentru evitarea unei crize de încredere.

Cooperarea internă și internațională crește eficiența răspunsului. Zona euro (2010-2012) a demonstrat că gestionarea unei crize transfrontaliere cere cadre comune și acțiuni sincronizate, iar episoadele din Rusia și Ucraina (2015; 2022) arată că șocurile geopolitice pot afecta rapid piețele și schimburile financiare. Honohan subliniază însă că această cooperare are limite structurale. Banca centrală poate câștiga timp, poate stabiliza piețele și poate preveni panicile autoalimentate, dar nu poate rezolva singură crizele de solvabilitate sau dezechilibrele fiscale profunde. Dincolo de un anumit prag, este necesară asumarea explicită a deciziei politice, inclusiv prin utilizarea instrumentelor bugetare și prin clarificarea responsabilităților între instituții. Mitizarea băncii centrale ca „salvator universal” riscă să ducă la amânări costisitoare și la erodarea credibilității sale pe termen lung.

Monitorizarea permanentă a piețelor permite identificarea timpurie a tensiunilor. Când mecanismele tradiționale sunt depășite, trebuie activate instrumente neconvenționale - facilități extinse de lichiditate sau programe de achiziții. China (2015) și SUA (2020) au folosit astfel de măsuri pentru a stabiliza piețele, în timp ce Argentina (2018) și Liban (2019-2024) arată consecințele întârzierii sau aplicării incomplete a intervențiilor. În logica argumentului lui Honohan, aceste episoade confirmă o lecție recurentă a crizelor anterioare: instrumentele neconvenționale nu sunt excepții temporare, ci parte a arsenalului necesar într-un sistem financiar complex și interconectat. Refuzul de a le pregăti din timp sau teama de costuri reputaționale pot transforma tensiuni gestionabile în crize sistemice.

Fiecare criză are mecanisme proprii, iar experiențele din Irlanda, Islanda, Regatul Unit și Statele Unite arată că vulnerabilitățile pot apărea în zone diferite ale sistemului financiar. De aceea, analiza riscurilor trebuie să fie sistemică, incluzând legăturile dintre bănci, guverne, investitori și piețele internaționale. Exemple precum crizele valutare din Rusia și Ucraina sau episoadele din Argentina demonstrează cum tensiunile locale pot declanșa ieșiri de capital și depreciere accelerată.

Presiunile politice cresc în criză, iar banca centrală trebuie să gestioneze echilibrul dintre independență și cooperare. În același timp, Honohan subliniază că banca centrală trebuie să adopte o „personalitate duală”: în vremuri normale, instituția trebuie să fie calmă, prudentă și previzibilă, orientată spre stabilitate și reguli; însă în criză trebuie să devină agilă, decisivă, dispusă să acționeze rapid, să își modifice stilul de comunicare și să își asume măsuri excepționale. Ajustarea dintre aceste două roluri - stabilizator în timp liniștit și operator activ în criză - este esențială pentru credibilitate și eficiență. Această dualitate nu este lipsită de riscuri: tranziția de la regimul de normalitate la cel de criză trebuie gestionată atent, pentru a evita confuzia publicului sau percepția de arbitrar. Credibilitatea acumulată în perioadele calme este „consumată” în criză, iar refacerea ei necesită revenirea rapidă la un cadru previzibil, bazat pe reguli, imediat ce tensiunile se atenuează. Elveția (2023) oferă un exemplu de agilitate instituțională, în timp ce zona euro ilustrează importanța consistenței și calmului în gestionarea unei crize prelungite.

Încrederea publică este capitalul strategic al unei bănci centrale. Ea determină eficiența intervențiilor și ritmul de revenire economică. SUA (2020) arată puterea unui backstop credibil, în timp ce Liban (2019-2024) evidențiază costurile pierderii încrederii.

Pregătirea pentru falimente bancare controlate este o componentă esențială a arhitecturii de criză. Islanda și Irlanda au demonstrat importanța unor cadre operaționale solide, iar experiența SUA (2023) confirmă valoarea intervențiilor rapide și bine coordonate.

Experiența personală a lui Patrick Honohan ca guvernator într-o economie mică, profund afectată de criza bancară, conferă cărții un ton sobru și pragmatic. Lecțiile extrase din Irlanda și Islanda nu sunt prezentate ca rețete universale, ci ca avertismente privind costurile întârzierii, ale supraîncrederii în piețe și ale subestimării interdependențelor financiare.

În final, Honohan redefinește rolul băncii centrale: un actor strategic, nu doar un administrator al politicii monetare. Capacitatea de a anticipa riscurile, de a reacționa rapid și de a comunica eficient - susținută de încrederea publicului - transformă haosul în stabilitate.

Într-un context european marcat de fragmentare financiară, presiuni fiscale și șocuri geopolitice recurente, mesajul lui Honohan rămâne actual: criza nu mai este o abatere rară, ci cadrul în care operează politicile publice. Banca centrală care își asumă acest adevăr are șansa de a transforma improvizația în strategie și reacția în capacitate instituțională.

Patrick Honohan (n. 9 octombrie 1949, Dublin) este un economist irlandez specializat în politică monetară și sector bancar, fost guvernator al Băncii Centrale a Irlandei în perioada 2009-2015, când a gestionat unul dintre cele mai dificile episoade financiare din istoria recentă a Europei.

