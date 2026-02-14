Sâmbăta Morților și Lăsata Secului de Carne: Obiceiuri și rânduieli pe 14 și 15 februarie 2026

În toate bisericile sunt oficiate Sfânta Liturghie și slujbele de parastas, într-o zi rânduită special pentru cei care au trecut la Domnul.

De ce este importantă Sâmbăta Morților

Cu o săptămână înainte de începerea Postului Mare, calendarul ortodox așază această zi de pomenire generală pentru toți cei care nu au mai apucat să fie pomeniți cum se cuvine sau care au murit în împrejurări grele, departe de familie.

De-a lungul istoriei, mulți oameni au plecat din această lume fără slujba înmormântării sau fără rugăciunile rânduite de Biserică. Tocmai de aceea, Sfinții Părinți au așezat această sâmbătă ca un moment de recuperare spirituală, în care nimeni să nu fie uitat.

În cursul anului bisericesc există trei astfel de zile de pomenire generală:

Moșii de Iarnă – sâmbăta dinaintea Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți;

Moșii de Vară – în Sâmbăta Rusaliilor;

prima sâmbătă din luna noiembrie.

Ce urmează după Moșii de Iarnă

Duminică, 15 februarie, este Duminica Infricoşătoarei Judecăţi, Duminica Lăsatului sec de carne, moment care marchează apropierea Postului Paștelui. Este singurul post din an care are două etape de „Lăsatul Secului”.

Lasata secului pentru Postul Sfintelor Pasti are doua etape: Duminica Lasatului sec de carne (15 februarie 2026) si Duminica Lasatului sec de branza (22 februarie 2026).

Ce sa nu faci la Lasata Secului de Carne

1. Nu e bine să împrumuţi obiecte sau bani în această zi. Se spune că dacă faci asta vei avea parte numai de pagube, iar sărbătorile nu vor fi unele fericite.

2. Nu e bine să consumi mâncarea nesarată. Bătrânii spun că dacă te zgârceşti la sare şi ceilalţi se vor zgârci când le vei cere ajutorul.

3. Nu e bine să depui eforturi fizice mari ori să speli haine în această zi. Dacă faci asta rişti să atragi necazuri nu doar asupra ta ci şi asupra celor dragi ţie.

Ce se împarte de Moșii de Iarnă și ce se rostește când se dă de pomană

În tradiția populară, femeile pregătesc și împart pomeni bogate pentru sufletele celor adormiți:

colivă și colaci,

grâu fiert,

plăcinte, piftii, lactate,

vase cu mâncare gătită sau cu apă,

lumânări aprinse.

Preot: „Astăzi se moare printre străini”

Preotul Paul Iulius Negoiță a vorbit despre schimbarea modului în care oamenii pleacă din această lume, comparativ cu vremurile de odinioară.

El atrage atenția că, spre deosebire de trecut, când oamenii își trăiau ultimele clipe acasă, înconjurați de familie, astăzi moartea are loc, de cele mai multe ori, în spital.

„Astăzi se moare în spital, printre necunoscuți. Muribundul nu mai aude vocile celor dragi, nu își poate lua rămas bun. Părăsirea lumii se face mai trist ca niciodată”, spune preotul, pentru dcnews.ro.

El subliniază că, indiferent de îngrijirea medicală, omul are nevoie, în acele momente, de apropiere, de căldura familiei și de pace sufletească.

„Bătrânii cereau să moară pe perna lor. Căutau pacea, chipul celor dragi, ultimele imagini cu familia. Astăzi ne e teamă de moarte și ne e teamă să vedem murind”, mai afirmă acesta.

De ce sunt tot mai importante Sâmbetele Morților

În contextul actual, preotul consideră că zilele de pomenire devin mai necesare ca oricând:

sunt momente de „recuperare” a unui rămas bun nerostit;

sunt prilej de aprindere a lumânării pentru cei care poate nu au avut parte de ea;

sunt ocazii de rugăciune și împăcare sufletească.

„Veniți și dați lumină celor plecați, mai ales dacă s-au dus fără să apuce să vă mai vadă o dată”, îndeamnă părintele.