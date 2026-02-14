SANITAS amenință cu grevă generală! Sindicaliștii vor să blocheze măsurile Guvernului

"Acum este momentul în care se vede forța noastră reală. Vă rog să vă implicați total în strângerea semnăturilor pentru grevă — fiecare semnătură înseamnă presiune reală.

Poate veți spune că, pentru o grevă împotriva politicilor guvernului, nu avem nevoie de o cifră minimă. Dar avem nevoie de cât mai multe semnături pentru un motiv simplu: este foarte posibil ca, la fel ca în 2016( atunci USR ul) să se încerce declararea grevei ca fiind ilegală. Trebuie să fim pregătiți.

De aceea construim un plan de rezervă: dacă o formă de grevă este blocată, continuăm în fiecare zi cu acțiuni în spitalele fără CCM și cu drepturi încălcate, iar restul unităților intră în grevă de solidaritate. Așa menținem presiunea până când obținem ceea ce cer membrii noștri.

Oamenii sunt deja la limită. Nu ne putem opri doar la a evita tăierea de 10%. Vor găsi alte modalități să ne ia, pe rând, câte ceva. Trebuie să cerem și ceva în plus, să arătăm că suntem o forță reală și că reprezentăm cu adevărat interesele membrilor. Sunt destui care încearcă să slăbească încrederea în sindicate — singurul răspuns este să câștigăm.

Ministrul Rogobete este de partea noastră, dar are calcule politice

Rogobete este de partea noastră, dar are propriile calcule și restricții politice. Noi avem datoria să ascultăm membrii și să rămânem în grevă atât cât sunt membri dispuși sa stea — sau, cu puțin noroc, să câștigăm chiar din prima zi.

De luni trebuie să ridicăm nivelul de presiune și să strângem rapid cel puțin 50.000 de semnături. Putem. Știm cum. Am mai făcut-o. Suntem o echipă puternică. Dați mesaje mobilizatoare pe grupurile din spitale.

Haideți să arătăm încă o dată cine este SANITAS.