x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Glume cu mascații, de Valentine's Day, pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne

Glume cu mascații, de Valentine's Day, pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne

de Redacția Jurnalul    |    14 Feb 2026   •   11:40
Glume cu mascații, de Valentine&#039;s Day, pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne

De Ziua Îndrăgostiţilor, Ministerul de Interne a transmis un mesaj alături de o fotografie cu doi angajaţi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. Nici oficialii Forţelor Terestre nu s-au lăsat mai prejos și au postat și ei în mediul online: ”Când simţi că «Love is in the Air» pui repede masca contra gazelor”.

”Glumim… Vă dorim un Valentine’s Day fericit! La mulţi ani!”, au adăugat aceştia.

”Dragostea-i precum mascaţii – te-ai lipsi, dar ea tot vine”, au scris, sâmbătă dimineaţă, pe pagina oficială de Facebook, reprezentanţii Ministerului de Interne.

Aceştia au distribuit o fotografie în care apar doi angajaţi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, aşa-numiţii ”mascaţi”. Cei doi sunt înarmaţi şi poartă echipamentul standard.

Ziua îndrăgostiților, numită și Ziua Sfântului Valentin este sărbătorită anual pe 14 februarie.Devenită una dintre cele mai populare sărbători, astăzi Ziua Îndrăgostiților este sărbătorită în majoritatea țărilor din lume - din Statele Unite până în Mexic, Australia, Franța și România. 

 

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: glume mascati valentine s day ministerul de interne
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri