Glume cu mascații, de Valentine's Day, pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne

”Glumim… Vă dorim un Valentine’s Day fericit! La mulţi ani!”, au adăugat aceştia.

”Dragostea-i precum mascaţii – te-ai lipsi, dar ea tot vine”, au scris, sâmbătă dimineaţă, pe pagina oficială de Facebook, reprezentanţii Ministerului de Interne.

Aceştia au distribuit o fotografie în care apar doi angajaţi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, aşa-numiţii ”mascaţi”. Cei doi sunt înarmaţi şi poartă echipamentul standard.

Ziua îndrăgostiților, numită și Ziua Sfântului Valentin este sărbătorită anual pe 14 februarie.Devenită una dintre cele mai populare sărbători, astăzi Ziua Îndrăgostiților este sărbătorită în majoritatea țărilor din lume - din Statele Unite până în Mexic, Australia, Franța și România.

