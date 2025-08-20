x close
de Magdalena Popa Buluc    |    20 Aug 2025   •   12:00
În miez de august, Teatrul de Vară „Gheorghe Zamfir” din Pitești a devenit neîncăpător pentru un eveniment unic al verii: concertul pop-opera „Vivo per lei, ” ce i-a adus alături de Orchestra Filarmonicii Piteşti pe tenorul Ştefan von Korch şi invitaţii săi.

Sub lumina caldă a apusului, publicul a trăit o experiență sonoră și vizuală de neuitat, ce a împletit nobleţea operei cu energia inconfundabilă a muzicii pop-simfonice şi cu spiritul jovial al canzonetelor napoletane.

Tenorul Ștefan von Korch a deschis universul solistic al serii cu eleganţa şi carisma ce îl definesc.. Cu un repertoriu clasic și totodată surprinzător, a fost cuceritor în aria celebră „La donna è mobile” din „Rigoletto” şi plin de nuanţe în antrernantele „La Danza” de Rossini și „Chitarra Romana,” biejuterii rar auzite în România, a căror fervoare sentimentallă a potenţat farmecul miezului de vară sub cerul liber.

Alături de el, soprana Oana Șerban a cucerit spectatorii cu zâmbetul său cald și vocea ce îmbină lirismul cu inflexiunile bogate. Şarmul din „O mio babbino caro  din Boema și grația din „Quando m’en vo’” au fost momente de pură încântare. Iar împreună, cei doi solişti au oferit un punct culminant al serii prin duetul plin de vibrație emoțională „Con te partirò, care a smuls aplauze îndelungate.

https://youtu.be/xC-VsoUHM-Y?si=2avbvNy3-1MyFsvA

La finalul concertului, tenorul Ştefan von Korch a descris experienţa astfel: „a fost o plăcere să mă aflu din nou alături de publiculi din Piteşti care este extraordinar de cald. Iar Teatrul de Vară Gheorghe Zamfir, în care am fost pentru prima dată, este o şansă extraordinară dată spectatorilor de a se relaxa bucurându-se de muzică, în mijlocul naturii şi o oportunitate pentru noi, artiştii de a cânta şi de a fi aproape de cei care ne îndrăgesc,  într-un loc plin de farmec.”

În completarea programului, Alin Stoica și Stephanie Radu au adus în prim-plan fragmente memorabile din „Tosca” și „La Traviata, apreciate şi aplaudate de public.

Întregul concert a fost susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Pitești, dirijată de maestrul Constantin Grigore, pe care publicul va avea ocazia să îl revadă atât în apropiatul Festival George Enescu. Prezența sa la pupitrul dirijoral a asigurat coerenţa artistică şi rafinamentul muzical al întregului spectacol.  Orchestra a deschis seara cu o explozie de energie prin uvertura „Wilhelm Tell,” a animat publicul cu încântătoarea polka „Moara din Pădurea Neagră” şi a transpus cu măiestrie spectatorii  în universul cinematografic prin rafinatul „Tribute to Mancini. ”

Finalul serii a fost unul festiv ce a inclus efervescenta „Brindisi” din „La Traviata”  şi un moment special pentru aniversații zilei de Sfânta Maria.

„Vivo per lei” a fost, fără îndoială, un spectacol al emoției și al excelenței, o seară în care opera și pop-simfonicul s-au împletit într-un regal artistic. Cei care nu au putut fi prezenți la Pitești vor avea șansa să retrăiască magia concertului pe 19 noiembrie, când seria Musical Extravaganza, coordonată de Ștefan von Korch, va aduce spectacolul pe scena Sălii Dalles din București, într-o formulă nouă plină de surprize.

Stagiunea Musical Extravaganza  continuă cu:

Nessun Dorma” – 23 septembrie Sala Dalles 

Valsuri celebre – Dein ist mein ganzes Herz” – 15 octombrie – Sala Dalles

Duelul Refrenelor” – 22 octombrie Sala Dalles

Vivo per lei” – 19 noiembrie – Sala Dalles

Duelul Tenorilor” – 21 noiembrie Craiova

Invitaţie la Vals” – 12 decembrie Teatrul Constantin Tănase – Sala Savoy

Christmas Extravganza” – 17 decembrie – Sala Dalles

Carmina Burana” -  *prima lucrare integrală din stagiune* - 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

 

