Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului din România, marcată la Tel Aviv și Ierusalim

Pentru a marca Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului din România, ICR Tel Aviv va proiecta filmul documentar „Odessa” de Florin Iepan, la două evenimente:

- în data de 15 octombrie, de la ora 18:30, la sediul reprezentanței de la Tel Aviv;

- în data de 16 octombrie, de la ora 18:00, la sediul Bnei Brith din Ierusalim (str. Keren Hayesod nr. 3-5).

În acest context in care societatea cunoaște o recrudescență accentuată a antisemitismului și negaționismului, este și mai importantă înțelegerea fenomenului și a mecanismului de funcționare a societăților. Filmul lui Florin Iepan, „Odessa”, realizat în perioada 1998 - 2011, surprinzând diferite momente din evoluția societății românești, reflectă modul în care această temă a fost primită în diferite medii decizionale sau în mass-media. Masacrul de la Odessa a fost una dintre cele mai negre pagini ale Holocaustului, generând într-o singură zi peste 20.000 de victime, care au transformat frumosul oraș maritim într-un spațiu însângerat, de tristă amintire.

Filmul va fi însoțit de mesaje preînregistrate ale regizorului și ale unor diplomați israelieni care au lucrat în acea perioadă în România, referitor la evoluția felului în care societatea românească reflectă tematica Holocaustului. La proiecția din data de 15 octombrie, realizată în parteneriat cu Organizația Israelienilor Originari din România (AMIR), va fi prezent și E.S. Radu Ioanid, Ambasadorul României în Statul Israel, cunoscut cercetător al Holocaustului din România.