Adevărul, canonul și liniștea instituțiilor

În primele secole ale creștinismului nu există un Noul Testament unitar, ci numeroase texte și tradiții diferite, fiecare comunitate folosind evanghelii variate, inclusiv unele care nu sunt ulterior incluse în canon: Evanghelia după Toma, Maria Magdalena sau Iuda.

Creștinismul timpuriu este divers și fragmentat, asemănător unei „piețe” de idei religioase, unde coexistă numeroase interpretări și lideri carismatici, inclusiv figuri din afara tradiției iudaice. De exemplu, Apollonius din Tyana, un filosof și taumaturg grec considerat de discipolii săi profet și făcător de minuni.

Potrivit lui Bart D. Ehrman, în primele secole există multiple grupuri creștine cu teologii diferite, fiecare pretinzând că păstrează adevărata tradiție apostolică, astfel încât adevărul este încă disputat (Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew, 2003).

Momentul canonului

Canonul Noului Testament se formează treptat între secolele II-IV, odată cu organizarea Bisericii, fiind clar definit în anul 367 prin scrisoarea pascală a lui Atanasie al Alexandriei. În acest proces, patru evanghelii sunt recunoscute ca normative: Matei, Marcu, Luca și Ioan.

Elaine Pagels subliniază că formarea canonului este nu doar teologică, ci și un mijloc prin care Biserica impune unitate doctrinară într-un creștinism fragmentat (The Gnostic Gospels, 1979).

Canonul nu este doar o listă de texte, ci o decizie istorică. Așa cum arată Jonathan Z. Smith (Map Is Not Territory: Studies in the History of Religions, 1978), orice canon este un act de clasificare, o trasare a granițelor între centru și periferie. El pornește de la ideea că adevărul unic trebuie definit, iar această definire devine un act de putere: Biserica nu creează adevărul, dar își asumă autoritatea de a-l stabili și administra.

Politica adevărului

„Politica adevărului” este inevitabilă: instituțiile decid ce este autentic. În creștinism și islam, autoritatea religioasă este strâns legată de cea politică - episcopii colaborează cu împărații, iar juriștii musulmani cu califii - astfel încât definirea adevărului devine și o chestiune de ordine socială.

În creștinismul timpuriu, texte precum Protoevanghelia lui Iacob sau evangheliile după Toma, Filip și Petru nu dispar pentru că sunt necunoscute, ci pentru că nu devin normative, după cum sugerează Helmut Koester (Ancient Christian Gospels, 1990).

Descoperirea, în 1945, a bibliotecii de la Nag Hammadi, pe malul vestic al Nilului, arată cât de bogată este această lume paralelă de texte, reapărută brusc după aproape 1.600 de ani de tăcere. Istoria nu e falsificată, ci simplificată.

Romane precum The Da Vinci Code al lui Dan Brown au impact tocmai pentru că sugerează că adevărul religios are o istorie mai complexă și ridică o întrebare incomodă, dar legitimă: dacă există mai multe evanghelii, cine decide care sunt cele adevărate?

O tensiune similară apare în The Satanic Verses al lui Salman Rushdie. Episodul, relatat în cronici medievale precum cele ale lui al-Tabari și Ibn Ishaq, dar respins de majoritatea teologilor musulmani, susține că profetul rostește temporar versete care par să legitimeze trei divinități feminine pre-islamice - al-Lat, al-Uzza și Manat - înainte de a le retracta, afirmând că sunt sugerate de Satana.

Reacția violentă la carte arată cât de sensibil e controlul asupra narațiunilor sacre; în 1989, ayatollahul iranian Ruhollah Khomeini emite o fatwa împotriva lui Rushdie.

Mecanismul psihologic este același: comunitățile religioase apără integritatea simbolurilor lor fondatoare. Conform lui Jan Assmann (Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism, 1997), religiile monoteiste funcționează ca „religii ale memoriei”, în care adevărul devine nucleul identității colective.

În islam, ca și în creștinism, apărarea adevărului unic este adesea legată de apărarea comunității însăși. Când adevărul e perceput ca absolut, orice atingere adusă lui devine o atingere adusă identității colective. De aici reacțiile puternice, uneori politizate, ale instituțiilor religioase.

Karen Armstrong arată că religiile oferă coerență comunităților, iar când aceste sisteme de sens sunt puse sub semnul întrebării, reacțiile pot deveni intense (The Case for God, 2009).

Adevărul și instituțiile

Ajungem la dilema: dacă adevărul este adevăr, de ce îl stabilesc instituțiile? Pentru că adevărul istoric nu vine pur, ci prin texte, interpretări și comunități. Așa cum notează Michel Foucault (Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977, 1980), orice societate funcționează prin „regimuri de adevăr”, adică prin mecanisme instituționale care decid ce poate fi considerat legitim.

În tradițiile monoteiste, adevărul este unul, dar accesul la el este mediat; de aceea, Biserica creștină și autoritățile islamice dezvoltă mecanisme de control doctrinar: sinoade, școli juridice, comentarii autorizate.

Nu pentru a multiplica adevărul, ci pentru a-l proteja. Larry Hurtado arată că tradițiile despre Iisus circulă inițial oral și sunt apoi stabilizate în texte, prin selecția și transmiterea comunităților (Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Earliest Christianity, 2003). Adevărul absolut poate exista. Dar istoria îl cunoaște doar prin fragmente.

Liniștea canonului

Canonul este, în esență, o formă de liniște. După decenii sau secole de dezbatere, o instituție spune: acestea sunt textele. Restul devin periferie. Este un act necesar pentru stabilitatea unei religii. Fără canon, nu există tradiție stabilă. Dar există și un cost. Canonul reduce diversitatea inițială a ideilor.

Haideți să recunoaștem însă că, dincolo de politica instituțională, integrarea unor informații noi, verificate, poate stabiliza o doctrină și o poate apropia de adevăr. Creștinismul timpuriu este mai plural decât imaginea pe care o avem astăzi.

Islamul timpuriu este mai divers decât sugerează uneori ortodoxia ulterioară. Aproape toate religiile trec prin această fază: haosul ideilor urmat de stabilitate, cristalizare. De fapt, toate doctrinele, de orice tip, urmează acest drum. Adevărul poate fi unic, dar istoria arată că drumul către el este plural. Instituțiile religioase încearcă să fixeze acest drum, să-l facă sigur și coerent. Cercetarea însă îl redeschide constant, nu pentru a relativiza adevărul, ci pentru a-l înțelege mai bine.

Adevărul rămâne o căutare

Istoria religiilor ne arată ceva paradoxal: instituțiile încearcă să fixeze adevărul, dar cercetarea îl redeschide mereu.

Manuscrisele se descoperă. Textele se compară. Interpretările evoluează. Adevărul nu este doar o afirmație. Este și o căutare.

Iar poate că tocmai această tensiune - între canon și întrebare, între tradiție și cercetare - este motorul real al istoriei ideilor.

Pentru că liniștea absolută a canonului ar însemna sfârșitul întrebărilor.

Iar civilizațiile trăiesc, de fapt, din întrebările pe care nu le pot închide definitiv.