Arhitectura capcanelor și dilema Taiwanului: între frică, vid și iluzia raționalității

În astfel de momente, marile teorii par să ofere claritate - dar, privite izolat, simplifică exact acolo unde realitatea devine periculoasă.

Între Tucidide și Kindleberger: rivalitate fără arbitru

Capcana lui Tucidide și capcana Kindleberger sunt explicații elegante pentru tipuri diferite de criză: prima ține de frică și rivalitate, a doua - de absență și vid. Împreună însă nu descriu riscuri paralele, ci o interacțiune instabilă între tensiune și dezangajare - o dinamică ce definește momentul actual mai bine decât orice model singular.

În lectura clasică, Tucidide sugerează că ascensiunea unei puteri emergente generează anxietate în hegemonul existent. Problema nu e intenția, ci percepția: frica devine motor strategic. Dar această logică presupune un sistem coerent, în care actorii reacționează într-un cadru recognoscibil.

Charles P. Kindleberger introduce ruptura: ce se întâmplă când acest cadru se dizolvă? Dacă Tucidide descrie creșterea tensiunii, Kindleberger surprinde momentul în care nimeni nu o mai gestionează. Nu conflictul în sine e problema, ci absența unui actor capabil să-i amortizeze efectele. Ordinea nu se destramă din rivalitate, ci din neglijarea infrastructurii care o susține.

Taiwan și limitele raționalității strategice

În acest context, cazul Taiwanului ilustrează limitele modelelor raționaliste, așa cum arată Francis J. Gavin. Dintr-o perspectivă strict cost-beneficiu, un conflict între Statele Unite și China apare profund irațional: nu există o amenințare existențială directă, iar costurile sunt devastatoare pentru ambele. În acest cadru, logica negocierii indică stimulente clare pentru compromis.

Și totuși, aici apare ruptura: războaiele nu-s declanșate doar de calcule de utilitate, ci și de percepții, prestigiu, credibilitate și angajamente dificil de abandonat. Taiwan nu e doar un teritoriu, ci o problemă de statut, legitimitate și ordine regională - un obiect perceput ca indivizibil. În aceste condiții, ceea ce pare irațional din exterior devine coerent în logica internă a actorilor.

Dincolo de economie: contribuția lui Gavin

Aici intervine punctul esențial subliniat de Gavin în „Why Wars Keep Happening” (Engelsberg Ideas, 2024): abordările bazate pe piață și negociere ratează elemente esențiale ale războiului, care apare chiar și atunci când nu are sens din perspectiva cost-beneficiu.

Cu alte cuvinte, dacă Tucidide explică frica, iar Kindleberger - vidul, Gavin arată de ce niciuna dintre aceste logici nu se reduce la calcule raționale. Această extindere a limbajului pieței, consolidată politic în anii ’80, a ajuns să modeleze inclusiv modul în care e gândit războiul. Această observație este decisivă.

Multe interpretări tratează rivalitatea dintre marile puteri ca pe un joc de optimizare. Dar dacă nu e? Dacă acțiunea e ghidată de percepții, identitate, prestigiu sau inerție instituțională?

Gavin reia, implicit, intuiția lui Tucidide: statele merg la război din frică, onoare și interes - iar primele două scapă logicii economice. Modelele presupun negociabilitate; istoria arată însă că unele mize sunt percepute ca indivizibile și, prin urmare, imposibil de compromis.

În termenii teoriei jocurilor, limita devine evidentă: între negocierea strategică (Thomas Schelling) și raționalismul lui James Fearon persistă o fisură. Informația imperfectă, angajamentele necredibile și indivizibilitatea nu-s anomalii, ci condiții normale - războiul nu mai e un eșec al raționalității, ci o expresie în condiții de incertitudine structurală.

Suprapunerea capcanelor și normalizarea riscului

Dacă suprapunem această perspectivă peste schema Tucidide-Kindleberger, apare o imagine mai neliniștitoare: nu doar rivalitate fără arbitru, ci și incapacitatea de a o transforma în negociere. Sistemul nu doar că nu e gestionat; devine tot mai greu de administrat.

În acest context, dilema securității nu mai e doar o spirală de acțiune și reacțiune, ci una fără punct de stabilizare. Fiecare măsură defensivă e percepută ca ofensivă, în absența unui cadru legitim de reasigurare. Instituțiile nu mai mediază, ci reflectă blocajele.

Mai mult, dacă adăugăm dimensiunea internă, problema nu mai e doar sistemică, ci și de capacitate statală. Un stat fragmentat, polarizat sau supraextins reacționează mai imprevizibil și e mai puțin capabil să susțină angajamente externe coerente. Astfel, capcana Kindleberger capătă o dimensiune suplimentară: nu doar lipsă de voință, ci și eroziune de capacitate.

În paralel, anxietatea puterilor emergente nu trebuie subestimată. Statele devin mai riscante nu atunci când cresc, ci când percep că fereastra lor de oportunitate se închide. Această dinamică amplifică mecanismul descris de Tucidide, dar îl face mai imprevizibil.

Rezultatul e un sistem în care aceste capcane nu se exclud, ci se suprapun: rivalitate strategică intensă coexistă cu retragere din leadership. Capacitatea de coordonare scade exact când nevoia de coordonare crește. Iar peste toate persistă iluzia că interdependența economică descurajează conflictul - o idee pe care Gavin o contestă explicit.

Eroziunea mecanismelor de stabilizare

Poate cea mai periculoasă consecință a acestei combinații e normalizarea instabilității. Nu mai vorbim despre un declanșator clar, ci despre acumularea de vulnerabilități. Crizele nu izbucnesc din senin; se coagulează acolo unde sistemul e deja fragil. Astfel, ceea ce pare la suprafață o lume mai conectată și mai rațională e, în profunzime, mai rigidă și mai predispusă la erori de calcul. Nu pentru că actorii nu înțeleg riscurile, ci pentru că nu mai au nici instrumentele, nici cadrul necesar pentru a le gestiona.

Capcanele nu-s inevitabile, dar devin tot mai greu de evitat atunci când sunt înțelese fragmentar. Tucidide fără Kindleberger duce la obsesia conflictului; Kindleberger fără Tucidide, la iluzia că lipsește doar cooperarea. Iar ambele, fără corecția adusă de Francis J. Gavin, riscă să reducă politica internațională la un exercițiu de calcul rece, ignorând tocmai forțele care o fac imprevizibilă.

Lumea nu se află în pragul unui singur dezastru, ci într-o zonă în care riscuri multiple se pot activa simultan. Nu există o singură capcană. Există o arhitectură a capcanelor.

Problema reală nu e că nu le cunoaștem, ci că le recunoaștem prea târziu - într-o lume vulnerabilă la „lebedele negre” despre care avertizează Nassim Nicholas Taleb. Mai grav, pare incapabilă să le gestioneze.