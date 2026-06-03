Avertizări Cod Galben de furtuni și grindină

Prima atenționare meteorologică este valabilă în perioada 3 iunie, ora 20:00 – 4 iunie, ora 10:00 și vizează județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara.

Potrivit ANM, în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin:

averse torențiale;

descărcări electrice frecvente;

intensificări ale vântului;

vijelii cu viteze de 50-70 km/h;

grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

A doua avertizare vizează Muntenia, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei

Cel de-al doilea Cod Galben intră în vigoare pe 4 iunie, între orele 12:00 și 23:00, fiind vizată cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei.

Meteorologii avertizează că fenomenele severe vor include:

ploi torențiale;

descărcări electrice;

vijelii cu rafale de 50-70 km/h;

grindină de mici și medii dimensiuni.

Și în aceste regiuni sunt estimate cantități importante de precipitații, de până la 25 l/mp, iar local și izolat se pot acumula peste 30-40 l/mp.

Instabilitate atmosferică și în alte zone ale țării

Specialiștii ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în restul teritoriului, însă fenomenele cele mai intense sunt așteptate în zonele aflate sub avertizare Cod Galben.

Autoritățile recomandă populației să urmărească actualizările meteorologice și să evite deplasările în timpul furtunilor puternice, în special în zonele expuse riscului de vijelii și căderi de grindină.

Bucureștiul intră sub Cod Galben de furtuni. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și posibilă grindină

Municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice Cod Galben miercuri, 4 iunie, între orele 12:00 și 23:00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Meteorologii avertizează că vremea va deveni instabilă, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil grindină.

Conform prognozei speciale emise pentru Capitală, în intervalul 3 iunie, ora 20:00 – 4 iunie, ora 09:00, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va coborî până la 14-16 grade Celsius.

Situația se va schimba însă în cursul zilei de miercuri. În intervalul 4 iunie, ora 09:00 – 23:00, vremea va deveni în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, iar meteorologii prognozează averse de 15-20 l/mp, descărcări electrice, vijelii cu viteze de 50-70 km/h și posibil căderi de grindină. Temperatura maximă va ajunge la 25-26 de grade Celsius.

ANM precizează că, în perioada 4 iunie, ora 12:00 – 23:00, pentru municipiul București va fi în vigoare Codul Galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate

(sursa: Mediafax)