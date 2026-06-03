Protest SANITAS în Piața Victoriei: sindicaliști din toată țara contestă noua lege a salarizării

Aproape o mie de membri ai Federației SANITAS au ajuns miercuri în București pentru a participa la protestul organizat în Piața Victoriei împotriva proiectului noii legi a salarizării unitare. Acțiunea a început la ora 10:00, iar participanții susțin că noul act normativ este „inechitabil, incomplet și profund defavorabil” pentru angajații din sănătate și asistență socială.

Protestatarii au venit din mai multe județe ale țării și cer Guvernului să renunțe la actuala formă a proiectului aflat în dezbatere publică, pe care îl consideră o amenințare la adresa veniturilor din sistemul sanitar.

Sindicaliști din întreaga țară s-au mobilizat pentru protest

Potrivit mesajelor distribuite pe rețelele sociale, sute de sindicaliști din județele Arad, Sălaj, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Constanța, Iași și din alte zone ale țării au pornit încă de dimineață spre Capitală pentru a participa la manifestație.

Reprezentanții SANITAS avertizează că noua lege a salarizării ar putea afecta direct mai mult de jumătate dintre angajații din sănătate și asistență socială, prin plafonarea sau chiar reducerea unor venituri.

SANITAS respinge proiectul legii salarizării unice

Federația SANITAS a anunțat că respinge categoric proiectul Legii salarizării unice, considerând că acesta nu răspunde nevoilor reale ale personalului medical și ale angajaților din asistența socială.

Sindicaliștii solicită reluarea consultărilor cu organizațiile reprezentative din domeniu și elaborarea unei forme a legii care să garanteze menținerea drepturilor salariale și o ierarhizare echitabilă a veniturilor în sistemul bugetar.

(sursa: Mediafax)