x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Protest SANITAS în Piața Victoriei: sindicaliști din toată țara contestă noua lege a salarizării

Protest SANITAS în Piața Victoriei: sindicaliști din toată țara contestă noua lege a salarizării

de Redacția Jurnalul    |    03 Iun 2026   •   11:02
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Protest SANITAS în Piața Victoriei: sindicaliști din toată țara contestă noua lege a salarizării
Protest SANITAS împotriva noului proiect de salarizare

Aproape o mie de sindicaliști ai Federației SANITAS din întreaga țară protestează miercuri în Piața Victoriei, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare. Reprezentanții angajaților din sănătate și asistență socială susțin că forma actuală a actului normativ este inechitabilă.

Aproape o mie de membri ai Federației SANITAS au ajuns miercuri în București pentru a participa la protestul organizat în Piața Victoriei împotriva proiectului noii legi a salarizării unitare. Acțiunea a început la ora 10:00, iar participanții susțin că noul act normativ este „inechitabil, incomplet și profund defavorabil” pentru angajații din sănătate și asistență socială.

Protestatarii au venit din mai multe județe ale țării și cer Guvernului să renunțe la actuala formă a proiectului aflat în dezbatere publică, pe care îl consideră o amenințare la adresa veniturilor din sistemul sanitar.

Sindicaliști din întreaga țară s-au mobilizat pentru protest

Potrivit mesajelor distribuite pe rețelele sociale, sute de sindicaliști din județele Arad, Sălaj, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Constanța, Iași și din alte zone ale țării au pornit încă de dimineață spre Capitală pentru a participa la manifestație.

Reprezentanții SANITAS avertizează că noua lege a salarizării ar putea afecta direct mai mult de jumătate dintre angajații din sănătate și asistență socială, prin plafonarea sau chiar reducerea unor venituri.

SANITAS respinge proiectul legii salarizării unice

Federația SANITAS a anunțat că respinge categoric proiectul Legii salarizării unice, considerând că acesta nu răspunde nevoilor reale ale personalului medical și ale angajaților din asistența socială.

Sindicaliștii solicită reluarea consultărilor cu organizațiile reprezentative din domeniu și elaborarea unei forme a legii care să garanteze menținerea drepturilor salariale și o ierarhizare echitabilă a veniturilor în sistemul bugetar.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: protest sanitas sindicalişti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri