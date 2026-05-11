Farmecul timpului mort

Până și dezordinea are legea ei. Am ajuns aici când PSD, presat de scăderea în sondaje sub 20%, a decis să-l debarce pe premierul Bolojan, cu aerul lui de gestionar competent cu tot. Și cu suspiciunea că toți îl fură.

Politica de austeritate marca Bolojan lovea în clientela PSD, dar până la urmă în electoratul sărac al acestuia. Apele s-au despărțit: cei care se descurcă cu banii, preocupați de corupție, sinecuri, reforma statului, a companiilor falimentare și cei ajunși la disperare sub povara taxelor, prețurilor și concedierilor. Aceștia din urmă se regăsesc în moțiunea de cenzură, dincolo de ce scrie în ea.

Dar PSD a subapreciat cerbicia lui Bolojan. Odată în plus el nu va ceda, e felul său de-a fi. Ofensiva PSD-AUR l-a întărit, azi e asociat cu modernizarea României. De pe aceasta platformă el controlează PNL, pe care l-a declarat în opoziție, nu-l lasă să revină la masa negocierilor cu PSD. Și de aici blocajul. USR s-a solidarizat cu liberalii, adâncind criza. UDMR așteaptă la cotitură, așa sunt românii, se aprind repede și tot așa le trece. AUR e în carantină. AUR înseamnă haos, ceva nedefinit, un amestec periculos de populism și nostalgii comuniste, mâna lui Dumnezeu și a Moscovei. Așadar, fără AUR, spune clar președintele Dan. Nici măcar nu i-a chemat la consultări, să se laude cu Mesia al lor. Cu Călin Georgescu.

Ca rezervă în PNL se conturează alternativa Predoiu. El este propriul său avocat, dar mai subtil: se întreabă cu voce tare ce relevanța mai are PNL, cu 14%, dacă pierde funcția de premier? Nu mai are, se înțelege. În ultimă instanță, liberalii amatori de funcții pot rupe o aripioară, este chiar o tradiție la PNL.

Este o agitație în gol, pe fondul căreia leul scade și cresc dobânzile la împrumuturi. Dar Nicușor nu se grăbește. Calculează: câte grupări de „n” luate câte „k”? Dar matematica nu te califică la Președinție. Nicușor Dan amână, invită la calm. O să ne descurcăm noi cumva, totdeauna ne-am scos, este o trăsătură națională. Doar n-o să ajungem la anticipate, ca bulgarii. Parlamentarii români nu votează nici în ruptul capului împotriva scaunelor de sub ei, sunt așa comode...

Ultima idee creață este prelungirea interimatului Bolojan până la calendele grecești! Un guvern amputat, care va face doar administrare curentă. Și o întrebare: cât ne costă timpul mort?!

Răsvan Popescu