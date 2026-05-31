Cea mai fericită țară din lume caută voluntari pentru a-i descoperi gastronomia

Dacă am organiza un quiz și am cere să fie numite preparate din bucătăria peruană, chineză, italiană, franceză sau thailandeză, răspunsurile ar veni rapid. Dar dacă am întreba care sunt mâncărurile obișnuite în Finlanda, ce am răspunde? Cunoaștem vreunele?

Autoritățile finlandeze știu acest lucru și, pentru a-și promova gastronomia, au lansat un concurs prin care 16 persoane vor putea călători, cu toate cheltuielile plătite, pentru a descoperi tradițiile culinare ale țării și, în același timp, pentru a trăi experiențe unice în natură și în comunitățile locale, descoperind o țară care, nu întâmplător, este considerată adesea „cea mai fericită din lume”., notează NG.

De altfel, așa cum există destinații care cuceresc prin peisaje, istorie sau arhitectură, Finlanda se remarcă de ani buni prin ceva mai greu de definit: nivelul de fericire. Pentru al nouălea an consecutiv, această țară din nordul Europei a fost desemnată cea mai fericită din lume, conform Raportului Mondial al Fericirii al ONU. Dar, pentru ca totul să nu rămână doar la acest titlu, Finlanda vrea să împărtășească și secretele gastronomiei sale prin Masa Oficială de Degustare a Finlandei.Este vorba despre o experiență culinară de patru zile, care va avea loc în septembrie 2026, în două dintre cele mai spectaculoase zone ale țării, regiunea de Coastă și Arhipelag și celebra Laponie. Surpriza nu ține doar de meniuri, ci și de faptul că oricine din lume interesat de această cultură poate aplica pentru un loc.

Concursul va selecta opt participanți pentru fiecare dintre cele două experiențe. Cei aleși vor beneficia de un program complet, cu toate cheltuielile acoperite, care include activități și experiențe gastronomice, culminând cu o cină oficială de degustare, concepută special pentru ei.

Gastronomia finlandeză este, potrivit lui Heli Jiménez, director senior de Marketing Internațional la Business Finland, „ultimul mare secret al culturilor culinare ale lumii”.

„În timp ce bucătăria italiană, cea asiatică sau chiar celelalte gastronomii nordice sunt deja bine cunoscute, masa finlandeză rămâne aproape neexplorată pentru călătorul internațional.”

Ingredientele sunt simple și autentice: carne de vânat, pește de lac și de mare, fructe de pădure culese din păduri întinse, precum și produse lactate artizanale. Preparatele vorbesc despre o bucătărie legată profund de natură și de ritmul anotimpurilor, de la supa cremoasă de somon și tocana de ren, până la brânza de tip „bread cheese” servită cu fructe de pădure galbene.

Nu lipsesc nici pâinea neagră din arhipelag, unsă din belșug cu unt, sau deserturile delicate cu fructe nordice, care concentrează în gust esența peisajului arctic.

Pentru a crea meniurile acestei degustări, Visit Finland a apelat la localnici. Pe baza miilor de răspunsuri primite de la pescari, agricultori și bucătari, au fost construite experiențele gastronomice, coordonate de doi dintre cei mai apreciați chefi ai țării.

În regiunea de Coastă și Arhipelag, preparatele vor fi semnate de Erik Mansikka, desemnat Chef al Anului în Finlanda în 2013 și fondator al restaurantului Kaskis din Turku, primul din afara capitalei Helsinki care a obținut o stea Michelin în 2022 și o Stea Verde Michelin în 2025 pentru sustenabilitate.

În Laponia, bucătăria arctică modernă va fi condusă de Joel Manninen, o tânără promisiune care a câștigat Campionatul Finlandez pentru Tineri Bucătari în 2025 și a obținut medalia de argint la Campionatul Mondial al Tinerilor Bucătari în 2026. El conduce bucătăria restaurantului Sky Kitchen & View, situat pe colina Ounasvaara din Rovaniemi.

Înscrierile se pot face individual sau împreună cu un însoțitor, până la data de 9 iunie 2026, la miezul nopții, pe platforma Have Some Finnish. Cei interesați trebuie să completeze datele personale și să publice un videoclip pe Instagram sau TikTok în care să răspundă la întrebarea „De ce vrei să încerci ceva finlandez?”.

Clipul trebuie să includă hashtagul #HaveSomeFinnish și să menționeze conturile Visit Finland. De asemenea, participanții trebuie să aleagă regiunea preferată, Coastă și Arhipelag sau Laponia.

Cei 16 câștigători vor fi anunțați pe 29 iunie.

(sursa: Mediafax)