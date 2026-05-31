Rezultate LOTO 6/49 31 mai 2026. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 31 mai 2026:

LOTO 6/49 18, 40, 7, 39, 2, 32

Loto 5/40 3, 27, 28, 12, 4, 5

Joker 9, 1, 43, 26, 36/14

Noroc: 3 2 3 0 2 0 7

Supernoroc 5 9 2 7 8

Noroc Plus 173926

Report de peste 27,54 milioane de lei la Loto 6/49

La Loto 6/49, la categoria I, reportul a ajuns la peste 27,54 milioane de lei, echivalentul a peste 5,24 milioane de euro.

La Noroc, suma cumulată aflată în joc depășește 6,57 milioane de lei (peste 1,25 milioane de euro).

La Joker, premiul de la categoria I este de peste 2,45 milioane de lei (aproximativ 468.600 de euro), în timp ce la categoria a II-a reportul depășește 92.500 de lei.

La Noroc Plus, reportul cumulat este de peste 195.500 de lei, adică aproximativ 37.200 de euro.

La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 744.700 de lei (peste 141.800 de euro), iar la categoria a II-a sunt în joc peste 39.100 de lei.

La Super Noroc, reportul de la categoria I se ridică la peste 226.200 de lei, echivalentul a peste 43.100 de euro.

La tragerea Noroc, categoria a II-a, a fost consemnat un premiu de 501.801,84 de lei.

Biletul câștigător a fost jucat la o agenție Loto din Broșteni, județul Suceava.