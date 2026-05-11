Ieșirea EAU din OPEC: Suveranitatea energetică nu mai este opțională

Sub umbrela în creștere a „realpolitik” la nivel global, decizia Emiratelor este expresia ultimă a interesului național pus înaintea disciplinei colective. Nu este vorba de o simplă dispută privind cote de producție sau barili de petrol; este vorba despre o nouă narațiune a suveranității economice. Abu Dhabi a investit în ultimii cinci ani zeci de miliarde de dolari pentru a-și construi o structură de producție capabilă să livreze 5 milioane de barili pe zi (mbpd). A rămâne în cadrul OPEC+ însemna ca această forță să slăbească sub povara unor cote restrictive. Prin această ieșire, probabil că EAU pariază că era prețurilor ridicate și controlate apune, iar cursa pentru monetizarea rezervelor înainte ca „tranziția verde” să devină ireversibilă a început oficial.

Pentru economia globală, acest gest semnalează o fragmentare a ofertei. Fără capacitatea de rezervă a EAU, care acționa ca un factor de moderare, OPEC își diminuează principala pârghie de stabilizare a prețurilor în momente de șoc. Intrăm într-un „Vest sălbatic” al producției, unde statele individuale — nu comitetele de la Viena — vor dicta fluxurile.

Momentul ales de EAU pentru această ruptură este extrem de periculos pentru economiile europene, care trăiesc sub amenințarea stagflației și atrofiei industriale. Suprapusă peste criza indusă de războiul din Ucraina, instabilitatea cronică din Orientul Mijlociu și volatilitatea din Strâmtoarea Ormuz, manevra de tip menghină amenință să deraieze redresarea post-2025 a „bătrânului continent”. În primul rând, ne confruntăm cu riscul inflaționist: Banca Centrală Europeană (BCE) era la un pas de o „aterizare lină” la începutul anului 2026. Această speranță s-a evaporat. Cu prețul petrolului „cochetând” cu 150$/baril pe fondul primelor de risc geopolitic, BCE a fost forțată să revizuiască proiecțiile inflaționiste pentru 2026 spre 5% în scenariile cele mai severe. Apoi, inima industrială a Europei — Germania, nordul Italiei și Polonia — este deosebit de vulnerabilă. Sectoarele chimic și metalurgic sunt în stare de șoc. Consensul actual al marilor think-tank-uri a tăiat prognoza de creștere a PIB-ului zonei euro pentru 2026 la un modest 1%. Dacă prețurile energiei rămân ridicate și neancorate pe parcursul trimestrului al treilea, recesiunea tehnică nu mai este doar un risc, ci o probabilitate ridicată. La nivelul discuțiilor din consiliile de administrație privind gestionarea acestei schimbări se observă o alterare fundamentală a calculului de risc pentru industria grea europeană. Următoarele 18 luni vor fi definite de trei răspunsuri strategice divergente.

Primul ar fi cel privind exodul strategic de capital (modelul EAU): Răspunsul cel mai imediat este accelerarea fluxului de capital către regiuni cu risc energetic scăzut. Observăm giganți industriali europeni care redirecționează bugetele de CAPEX (cheltuieli de capital) destinate modernizării fabricilor din Europa către Coasta de Golf a SUA și, ironic, către EAU. Devenit independent de cote, Abu Dhabi oferă acum contracte energetice pe termen lung, la preț fix, pentru a atrage producătorii europeni. Capitalul urmează energia: se deplasează către industriile din aval (polimeri, fertilizanți) care se vor situa chiar lângă noile unități de extracție.

În al doilea rând, cursa creșterii de eficiență: Pentru activele care nu pot fi relocate — infrastructura istorică de pe Rin sau din Valea Padului — investițiile se mută de la expansiune la supraviețuire radicală. Dacă nu poți controla prețul barilului, trebuie să controlezi fiecare picătură utilizată. Se anticipează astfel o explozie a cheltuielilor pentru optimizarea proceselor prin Inteligență Artificială și sisteme avansate de recuperare a căldurii. Acestea nu sunt proiecte ecologiste de imagine; sunt intervenții chirurgicale menite să mențină o marjă minimă de profitabilitate într-un context de peste 100 $/baril.

Iar în al treilea rând, pivotul „AccelerateEU”: Ieșirea EAU din cartel întărește argumentul suveranității strategice. Fiecare euro cheltuit pe petrol importat este acum văzut ca un pasiv structural. Industria grea își accelerează foaia de parcurs către electrificare industrială și producția și utilizarea de hidrogen. Producătorii de oțel accelerează tranziția către cuptoarele cu arc electric mult mai rapid decât fusese planificat. Nu fac acest lucru pentru că ar fi mai ieftin astăzi, ci pentru că ieșirea EAU a demonstrat că securitatea energetică „tradițională” este o relicvă a trecutului.

Corporațiile europene trebuie să se pregătească pentru un deceniu de ultravolatilitate. Apoi, suveranitatea energetică nu mai este opțională. Dependența de un Orient Mijlociu volatil este un risc structural pentru stabilitatea monedei Euro. Accelerarea parteneriatelor non-OPEC și a producției interne de energie este acum un mandat de supraviețuire. Și mai este de menționat aici și o așa-zisă bifurcare a capitalului. Următoarele luni vor separa companiile reziliente de cele vulnerabile. Firmele cu bilanțuri solide vor investi masiv pentru a se decupla definitiv de volatilitatea petrolului; celelalte vor fi forțate să accepte un declin gestionat sau relocarea totală.

Emiratele Arabe Unite nu au părăsit doar un cartel; au semnalat începutul unei ere competitive care va testa reziliența economiei europene ca niciodată până acum. În 2026, întrebarea pentru Europa nu este doar cât costă petrolul, ci dacă baza sa industrială poate supraviețui volatilității noii sale independențe forțate.

Daniel Apostol este editorialist, analist economic și expert în politici publice, fondator România Durabilă.