Clasa de mijloc rămâne un actor discret, dar esențial pentru economia națională, chiar și acum - sau cu atât mai mult acum - când lumea devine din ce în ce mai polarizată. Clasa de mijloc nu face zgomot, nu generează titluri spectaculoase, dar susține - zi de zi - stabilitatea, consumul, inovația și democrația. Este, în esență, motorul tăcut al economiei naționale. Fără o clasă de mijloc robustă, creșterea economică devine fragilă, volatilă și profund inegală. Iar România, ca și întreaga Europă, are nevoie urgentă de un nou contract social care să o pună în centrul dezvoltării.

Consumul intern: fundația unei economii reziliente

Clasa de mijloc este principalul vector al cererii interne. Spre deosebire de elitele economice, care tind să economisească sau să investească în active externe, sau de categoriile vulnerabile, care consumă minimal, clasa mijlocie susține în cea mai mare parte economia locală: achiziționează locuințe, investește în educație, plătește taxe, cumpără servicii oferite de firmele locale și produse fabricate în țară. Acest tip de consum stabilizează întreprinderile mici și mijlocii, creează locuri de muncă și amortizează șocurile externe.

Investiția în capitalul uman

Familiile din clasa de mijloc investesc constant în educația copiilor, în formare profesională și în sănătate. Aceste investiții generează capital uman - adică exact ceea ce face o economie competitivă. O clasă mijlocie educată este mai adaptabilă, mai inovatoare și mai productivă. În Europa, acest pilon se erodează. Când educația nu mai garantează ascensiunea socială, iar traiul decent se transformă în lux, contractul social începe să se rupă. În România, decalajele sunt și mai vizibile: între capitalele dinamice și regiunile care pierd populație, investiții și speranță.

Coeziunea socială și stabilitatea instituțională

Clasa de mijloc nu este doar un actor economic - este și un garant al democrației funcționale. Ea susține instituțiile, cere transparență, participă civic. „Clasa de mijloc a fost multă vreme coloana vertebrală a stabilității democratice, alimentând creșterea economică, afirmând legitimitatea instituțiilor și transmițând valorile civice”, arată Bertrand Badré și Eric Hazan într-un articol publicat de Project Syndicate. În absența ei, democrațiile devin fragile, polarizate, tensiunile sociale cresc, iar populismul economic devine o amenințare reală pentru stabilitatea macroeconomică. Când oamenii simt că muncesc din greu, dar trăiesc mai prost, încrederea în reguli dispare. În Franța, una din cinci gospodării cu venituri medii cheltuie mai mult decât câștigă. În România, lipsa unei clase de mijloc consolidate lasă spațiu pentru extremisme și apatie politică. Exact ceea ce trăim acum.

Antreprenoriatul: sursa inovației și a mobilității sociale

Clasa de mijloc este pepiniera antreprenorială a unei națiuni. Accesul la educație, la resurse financiare moderate și la rețele sociale creează condițiile pentru apariția de noi afaceri. Acestea diversifică economia, creează locuri de muncă și reduc dependența de capitalul străin. Dar automatizarea și inteligența artificială amenință tocmai aceste locuri de muncă cu calificare medie. „AI ar putea deveni nu un val care ridică toate bărcile, ci un tsunami care le scufundă pe cele mai multe”, avertizau autorii citați mai sus. Fără politici proactive, clasa de mijloc riscă să fie dislocată din economia viitorului.

În concluzie, clasa de mijloc nu este doar un indicator al prosperității, ci un pilon structural al dezvoltării economice durabile. Politicile publice care ignoră acest segment riscă să submineze chiar fundația pe care se construiește progresul național. Pentru România, consolidarea unei clase de mijloc autentice este una dintre cele mai mari oportunități naționale. Fără ea, rămânem vulnerabili la stagnare economică și instabilitate socială. Cu ea, putem construi o economie rezilientă, o democrație funcțională și o societate mai echitabilă.

Daniel Apostol este analist economic și expert în politici publice, prim-vicepreședinte ASPES.