Of, Draga Olteanu ar fi ars la ATI din Piatra Neamţ

Dumnezeu şi iubirea românilor au apărat-o pe Draga. A fost trimisă la Iaşi. Căci, dacă rămânea la Terapia Intensivă de la spitalul din Piatra Neamţ, marea noastră actriţă ar fi ars în vâlvătăile incendiului care a înghiţit saloanele ATI din Piatra Neamţ. Cum să ardă Coana Chiriţa, cum să ardă Aneta Duduleanu din „Gaiţele”, cum să ardă viforul de acţiune şi personalitate a eroinei din „Toamna Bobocilor”?

Draga Olteanu este tipul de româncă năvalnică, tipul care trage după ea pe toţi din jur, care e o revărsare de temperament, care e unul din pilonii teatrului românesc şi filmului nostru! Draga Olteanu a mai dat o dovadă a energiei din fiinţa ei, a chefului de viaţă şi cu ocazia marii încercări pe care i-a scos în cale o hemoragie masivă. Din cauza pastilelor de antiinflamatoare şi a celor de anticoagulante, care au ca efect secundar eroziunea stomacului, Draga a suferit o pierdere de sânge în aparatul digestiv superior, încât a intrat în comă şi a fost dusă la spitalul din Piatra Neamţ.

Norocul a fost că aripa Dumnezeirii şi zestrea de dragoste a românilor au mutat-o pe marea actriţă la spitalul din Iaşi. E senzaţional că, atunci când un om are în destin să nu moară, întârzie la aeroport, pierde avionul care se prăbuşeşte. Am vorbit cu marele profesor, întemeietor de şcoală în gastroenterologie la Iaşi, cu venerabilul profesor Carol Stanciu, ieri: „Acum 2 ore am plecat de lângă patul ei, am vorbit, era conştientă, sunt uimit de vitalitatea Dragăi la 87 de ani, a venit la spital cu hemoglobina zero, zero în sânge, era sângele apă chioară şi ea lupta pentru viaţa ei”!

Sunt câteva zile încordate, situaţia e încă grea, dar Draga Olteanu este născută învingătoare, semn al veşniciei româneşti.