Căruța cu roți pătrate

Nu e insuficientă, e precară. Nu mă refer la pregătirea academică a liderilor politici, deși aș putea. Și nici n-o să spun că suntem mai puțini. Nu mă refer la românii care au migrat în Vest și de acolo votează cu Estul, cu național-populiștii, invers decât face diaspora moldovenească. Așa se răzbună ei pe clasa politică lăsată în urmă. Dar acum nu de ei depinde mersul lucrurilor la noi.

Așa că voi vorbi despre coaliția de guvernare, căruța noastră cu roți pătrate. Cum scârțâie, cum hurducăne, ea mai rar. Frisonul alegerilor parlamentare a trecut și suveraniștii au rămas în opoziție. Iar pe Mesia Georgescu l-a ajuns brațul legii. Așa că avem timp să-l risipim în ciondăneli. Reformele întârzie, ca și tăierile lui Bolojan, vin cu picătura, în pachete și pachețele. Progresele sunt infime, atât timp cât încurajarea pieței lipsește. Deficitul bugetar aproape că nu scade, inflația crește și economia stagnează la limita recesiunii. Ne mulțumim cu o treaptă peste „junk”.

În schimb stăm bine la conflicte. Pentru că partidele din coaliție, după ce că sunt multe, au și interese divergente, fiecare roată la căruță vrea să-și impună direcția. Suntem iarăși fiecare pentru el, felul românului de a fi.

Să începem cu PSD-ul, partidul odinioară dominant, azi aflat într-un fel de criză identitară și de leadership. Amenință mereu, ca un copil în curtea școlii: eu nu mă mai joc. Adevărul e că la felul cum merge jocul cu Bolojan premier, PSD-ul va pierde din clientela politică aflată în administrație. Reforma, chiar așa timidă cum se anunță, i-ar subția serios rândurile. În plus, alegerile care se anunță la București vor arăta, potrivit sondajelor, un PSD erodat, perdant și izolat. Și atunci cere mereu amânarea. Sau se va ascunde sub mantia unui candidat comun al coaliției, a cărui victorie l-ar scuti de rușine. Singurul motiv real care mai ține PSD în coaliție este perspectiva preluării funcției de premier, promisă prin protocol.

Nici PNL nu stă mai bine, chiar dacă are primul ministru. În administrație are aceleași probleme, doar că primarii liberali se plâng în surdină, ridică tonul doar pe teme mărunte și ușor corectabile, cum ar fi reducerea cheltuielilor până acolo unde nu mai au bani nici de certificate de naștere sau de deces. Ce să facă oamenii, să se abțină?!

USR are primari puțini și o clientelă redusă, așa că n-are ce pierde, dă tare cu reforma care ar slăbi PNL și PSD. În plus, cu sprijinul președintelui fondator Nicușor Dan a ajuns să dețină portofolii de mare vizibilitate, Externele, Apărarea, Mediul. Problema e că se vede și lipsa de experiență, competență. O victorie la capitală ar mai ecrana impresia aceasta. Drulă de mult se încălzește pe margine. Doar că se lovește de PNL, care are candidații lui.

Ultimii la căruță UDMR și minoritățile trăiesc sub spectrul reînviat de USR al unui legislativ cu 300 de parlamentari, ceea ce i-ar reduce la insignifianță. Dar o perspectivă pe cât de populară, pe atât de revoluționară, nu ne stă în fire. Noi ne târâm de azi pe mâine. Și ne place așa…