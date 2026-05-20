Lovitură pentru șoferi: Rovinieta se scumpește, iar jumătate din încasări sunt deturnate din bugetul CNAIR în cel al statului 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a publicat în consultare publică un proiect de ordin care prevede modificarea sistemului de taxare pe drumurile publice a mașinilor, prin introducerea unor tarife diferențiate în funcție de categoria vehiculului și nivelul emisiilor poluante. Proiectul stabilește că valoarea taxei, cunoscută sub denumirea de rovinietă, va fi calculată pe baza mai multor criterii: categoria vehiculului, clasa de emisii EURO și perioada de utilizare a rețelei de drumuri naționale. Sistemul urmărește implementarea principiului european „poluatorul plătește”, ceea ce va duce la scumpirea rovinietei în funcție de nivelul poluării.

Noile categorii includ autoturismele, vehiculele pentru transport marfă de până la 3,5 tone și vehicule pentru transport persoane cu mai mult de 9 locuri. În funcție de norma de poluare, acestea vor fi încadrate în trei clase: EURO VI, EURO V-IV și EURO III-0. Vehiculele electrice vor beneficia de cele mai reduse tarife, fiind încadrate similar categoriei EURO VI. Banii mai mulți colectați de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu vor rămâne însă în bugetul său pentru întreținerea drumurilor,

Conform proiectului, noile reguli ar urma să fie aplicate de la 1 iulie 2026. Deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va încasa mai mulți bani, ei nu vor rămâne în contul său pentru că Guvernul vrea să astupe găurile financiare cu ei. Practic, de la 1 septembrie, jumătate din aceste încasări, care vor fi completate cu sumele provenite din introducerea sistemului TollRO pentru mașinile de mare tonaj, se vor face venit la bugetul de stat. Rovinieta a fost introdusă în România în anul 2002 ca o taxă de utilizare a infrastructurii. Scopul principal al acesteia este de a finanța întreținerea, modernizarea și construcția rețelei de drumuri naționale, autostrăzi și drumuri expres, dar acum, disperat să colecteze mai mulți bani la buget, Guvernul deturnează sensul pentru care a fost introdusă această taxă.

Tarife anuale în funcție și de tonaj

Potrivit proiectului, pentru autoturisme, tarifele anuale vor varia între 254 și 330 de lei, în funcție de nivelul de poluare. Pentru vehiculele de transport marfă de până la 3,5 tone, costurile anuale vor fi cuprinse între 579 și 753 de lei. În cazul autobuzelor și al vehiculelor mari pentru transport persoane, taxele pot depăși 4.400 de lei anual pentru cele mai poluante categorii.

Documentul prevede și actualizarea anuală a tarifelor în funcție de indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică. Astfel, valoarea rovinietei va putea fi ajustată automat în fiecare an, în raport cu evoluția inflației. Reforma este jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În prezent, pe rețeaua de drumuri naționale din România se aplică rovinieta în funcție de durata de utilizare și tarife pentru trecerea podurilor peste Dunăre, fără legătură cu nivelul de emisii al vehiculului.



Guvernul își face parte din acești bani

Guvernul a adoptat la mijlocul lunii martie, chiar înainte de adoptarea legii bugetului de stat pe anul în curs, un mecanism prin care preia de la Compania de Drumuri jumătate din încasările pe rovinietă și cele care vor veni prin noul sistem de tarifare rutieră TollRO. Prin încasările din rovinietă, CNAIR acoperă parțial întreținerea rețelei naționale de drumuri și autostrăzi. Practic, din această taxă se acoperă circa 30% din necesar, iar din încasările din TollRO, necesarul ar fi ajuns o acoperire de aproximativ 70%. „Se reglementează un mecanism de virare parțială la bugetul de stat a veniturilor provenite din rovinietă și din sistemul TollRO, prin care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. virează lunar 50% din sumele încasate, începând cu 1 septembrie 2026, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat deschis pe codul de identificare fiscală al CNAIR, în termen de 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încasării”, arată documentul adoptat în cursul lunii martie.

Ce este TollRo

TollRo este noul sistem electronic de taxare rutieră din România, destinat vehiculelor comerciale grele (cu masa mai mare de 3,5 tone). Acesta va înlocui actuala rovinietă cu o valoare fixă cu o taxare calculată în funcție de distanța parcursă și de norma de poluare a vehiculului. Spre deosebire de rovinieta tradițională care se plătește pe o perioadă de timp (zi, săptămână, an), TollRo taxează exclusiv distanța efectiv circulată pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi. Plata se realizează automat prin intermediul unor dispozitive de bord (OBU - On-Board Unit) care comunică cu sistemele electronice, asigurând o monitorizare continuă. Deși inițial Guvernul anunțase că vrea introducerea acestui sistem de la 1 ianuarie 2026, ulterior a amânat aplicarea lui pentru a permite realizarea infrastructurii necesare. Este de așteptat ca în perioada imediat următoare să fie pus în dezbatere publică și ordinul pentru introducerea lui. El va duce la o creștere puternică a încasărilor, dar transportatorii au avertizat că asta va însemna majorarea tarifelor de transport marfă.

Cât costă acum rovinieta

Rovinieta este obligatorie pentru orice vehicul care folosește rețeaua rutieră, iar neplata ei se sancționează cu amendă.

Pentru șoferii de autoturisme, prețurile valabile în 2026 sunt stabilite în euro și convertite la cursul BNR. Pentru o mașină obișnuită, costurile pornesc de la:

3,5 euro pentru o zi,

6 euro pentru o perioadă de 10 zile,

9,5 euro pentru o valabilitate de o lună,

15 euro pentru 60 de zile și ajung la 50 de euro pentru un an întreg de circulație.

Tarifele sunt mai ridicate pentru vehicule comerciale sau pentru transport de marfă și pasageri, în funcție de greutatea totală și clasă, potrivit Companiei de Drumuri.