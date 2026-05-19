Scandal uriaș în Spania: Două prostituate românce ar fi fost aduse cu acte false pentru o întâlnire secretă cu ministrul Transporturilor în timpul pandemiei

Dezvăluiri incendiare în Spania: Două românce și un ministru, în centrul unui scandal cu bani publici și contracte de milioane

Un nou episod exploziv zguduie scena politică din Spania și amplifică presiunea asupra fostului ministru al Transporturilor, José Luis Ábalos. Presa spaniolă susține că două femei de origine română ar fi fost aduse la Zaragoza în plină pandemie pentru a participa la o întâlnire privată cu oficialul socialist, în timp ce între regiunile țării existau restricții severe de circulație.

Potrivit informațiilor publicate de publicația El Espanol, deplasarea ar fi fost organizată de Koldo García, fost consilier apropiat al lui Ábalos, personaj-cheie în așa-numitul „caz Koldo”, una dintre cele mai controversate anchete de corupție din ultimii ani din Spania.

Ancheta scoate la iveală mesaje WhatsApp, rezervări hoteliere și documente de muncă suspecte, care ar fi fost folosite pentru a justifica deplasarea celor două românce în perioada stării de alertă generate de pandemia Covid-19.

Româncele ar fi primit documente false pentru a putea circula în timpul restricțiilor

Conform informațiilor apărute în presa spaniolă, cele două femei, identificate drept Rozalia și Ofelia, cunoscută și sub numele „Gabriela”, ar fi primit adeverințe de muncă false pentru a putea călători între Valencia și Zaragoza.

În aprilie 2021, Spania încă aplica măsuri stricte privind circulația între comunitățile autonome, iar deplasările erau permise doar în situații justificate profesional sau pentru urgențe.

Documentele prezentate autorităților le-ar fi identificat pe cele două femei drept „tehniciene în studii de construcții” în cadrul companiei Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), firmă controlată de omul de afaceri José Ruz.

Același constructor este investigat de Audiența Națională din Spania pentru presupuse atribuiri ilegale de contracte publice în perioada în care Ábalos conducea Ministerul Transporturilor.

Mesajele descoperite pe dispozitivele lui Koldo García ar arăta că fostul consilier le-a transmis personal femeilor documentele necesare deplasării.

„Spuneți că mergeți pentru muncă”, i-ar fi scris Koldo uneia dintre ele, potrivit conversațiilor citate de publicația spaniolă.

Călătoria spre Zaragoza și întâlnirea de la hotel

Potrivit dezvăluirilor, întreaga logistică a deplasării ar fi fost coordonată de anturajul fostului consilier ministerial.

Cele două femei ar fi călătorit cu trenul din Valencia spre Tarragona folosind un tren Euromed, iar ulterior ar fi continuat drumul spre Zaragoza cu un tren de mare viteză AVE.

Deplasarea ar fi avut loc pe 15 aprilie 2021, iar întoarcerea pe 17 aprilie, deși agenda oficială a ministrului prevedea activități în Aragón doar în perioada 15-16 aprilie.

Publicația El Español susține că rezervarea hotelului NH Collection Gran Hotel din Zaragoza a fost făcută tot de Koldo García. Camera în care au fost cazate femeile figura pe numele Rozalia, însă adresa de contact folosită pentru rezervare ar fi aparținut chiar fostului consilier al ministrului.

Conversațiile publicate de presa spaniolă ar surprinde inclusiv discuții privind accesul în hotel și organizarea întâlnirii.

„Atunci mergem direct în cameră? Nu va fi nicio problemă?”, întreba una dintre femei într-un mesaj reprodus de publicație.

Ulterior, schimburile de mesaje ar fi continuat cu referiri la băuturi, camere și întâlniri desfășurate în hotelul în care era cazată delegația oficială a Ministerului Transporturilor.

Vizită oficială ziua, scandal noaptea

În aceeași perioadă, José Luis Ábalos participa la o serie de evenimente oficiale în regiunea Aragón, însoțit de mai mulți reprezentanți politici și administrativi.

Fostul ministru a inaugurat infrastructuri feroviare la Canfranc și a participat la întâlniri privind dezvoltarea logisticii feroviare. În program figura și o vizită oficială la Basilica del Pilar alături de Pilar Alegría, pe atunci delegată a Guvernului în Aragón.

Ancheta scoate la iveală și conversații între Pilar Alegría și Koldo García privind organizarea meselor și a programului delegației oficiale.

„Dacă trebuie să caut un loc pentru prânz sau cină în zilele în care veniți aici, spune-mi”, ar fi scris Alegría într-un mesaj citat de presa spaniolă.

În ciuda presupusei petreceri private organizate în hotel, Ábalos și-ar fi continuat a doua zi agenda publică fără modificări, participând la conferințe și întâlniri oficiale înainte de întoarcerea la Madrid.

Apar și acuzații privind consumul de substanțe

Una dintre cele mai sensibile componente ale scandalului o reprezintă referirile la presupus consum de substanțe în timpul întâlnirii de la hotelul din Zaragoza.

Potrivit mesajelor analizate de publicația El Español, conversațiile dintre Koldo García și una dintre femei conțin aluzii privind consumul unor substanțe și comportamentul ministrului în timpul nopții.

„Data viitoare, doar 2 porții de chestia aia, nu mai mult”, ar fi scris una dintre femei într-un mesaj citat de jurnaliști.

În alte conversații, aceeași persoană afirma că „a încercat să aibă cât mai multă grijă de ministru” și susținea că „dacă nu îl presează nimeni, el nu consumă”.

Presa spaniolă interpretează aceste afirmații drept posibile referiri la consumul de droguri în timpul întâlnirii private organizate la hotel.

Totodată, una dintre femei ar fi susținut că Ábalos „s-a simțit foarte bine cu Gabriela”, făcând referire la cea de-a doua româncă implicată în deplasare.

„Cazul Koldo” continuă să zguduie politica spaniolă

Noile dezvăluiri vin într-un moment extrem de delicat pentru cercul apropiat al fostului ministru socialist, deja afectat de ancheta amplă privind atribuirea unor contracte publice în perioada pandemiei.

Numele omului de afaceri José Ruz apare în mai multe rapoarte ale Unității Centrale Operative a Gărzii Civile spaniole drept unul dintre contractorii apropiați de rețeaua lui Koldo García.

Compania sa, Levantina Ingeniería y Construcción, ar fi beneficiat de contracte de milioane de euro din partea Ministerului Transporturilor în perioada în care Ábalos se afla la conducerea instituției.

Publicarea noilor documente și conversații a provocat un nou val de reacții politice în Spania și a reaprins discuțiile privind utilizarea resurselor publice, deplasările oficiale și posibila folosire a documentelor false în timpul pandemiei.

Scandalul riscă să afecteze și mai mult imaginea fostului ministru socialist, deja asociată puternic cu unul dintre cele mai controversate dosare de corupție din politica spaniolă recentă.



