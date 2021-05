Sunt vaccinat și am canadiană nouă!

Continuă sub diverse forme „conflictul” dintre vacciniști și adversarii imunizării. Opoziția la campanie are o expunere mai mare pe mediile sociale, dar studiile sociologice merg să investigheze și diferențele de opinii politice care stimulează cele două curente. În Statele Unite, omologii lui Pieleanu au găsit că 30 la sută dintre alegătorii republicanilor nu vor să se vaccineze, în rândul democraților procentul fiind doar de 5 la sută. Deci, victorie! 6 la 1 pentru prietenii lui Trump neduși la vaccin. În SUA, mai mult de jumătate din populație a primit însă cel puțin o doză de vaccin, dar se constată o încetinire drastică a ritmului de vaccinare, ceea ce stimulează campaniile de convingere pentru revenirea interesului pentru imunizare. Cu o doză de berică, drept premiu, se scoate adversitatea din mintea și din oasele republicanilor „refuznici”. Aceeași problemă a apărut și în alte țări, politicile de convingere adoptate sunt derivate din categoria zăhărelului și bastonului. Cine se vaccinează are un avantaj față de nevaccinat.

Certificatul de vaccinare dă liber la turism. După un an de stat la cutie în granițele naționale, chiar și opoziționiștii la vaccinare vor să „rupă lanțul” cu prețul înțepăturii care le-a repugnat. Italia a introdus pașaportul verde pentru liberalizarea circuitelor turistice. La fel va proceda și Grecia. Vrei să fii în acord cu respingerea otrăvii care schimbă genele, să combați la colțul străzii metodele parșive de control al natalității și de inserție a cipurilor? Rămâi să admiri Cuca Măcăii!

În alte țări, cu democrații consolidate, se procedează și mai radical. În Noua Zeelandă, militarii care refuză vaccinul sunt scoși din armată. Cazul unor vameși care nu s-au aliniat la „sfatul” de a fi protejați prin vaccin, mutați într-un serviciu mai puțin expus contactului cu străinii, a ajuns subiect de dezbatere. Premierul Jacinda Ardern, care a fost lăudată pentru că a scos țara din coasa pandemică, nu a fost de partea vameșilor. Nemții, încuiați în case de mai mult timp decât alți europeni, vor avea ca ausweis certificatul de vaccinare. Cu el vor putea circula pe străzi chiar și noaptea. Cine nu a ajuns la ac va fi prins la serviciu. Companiile au devenit promotoare ale imunizării la locul de muncă. Deutsche Bahn, Volkswagen, BASF sunt date ca exemplu bun. Cei care cârâie că le-au fost luate drepturile fundamentale așteaptă decizii la plângerile depuse la Curtea Constituțională de la Karlsruhe. Ministrul sănătății le-a răspuns tinerilor că nu-i un drept să faci mereu sărbătoare. Liberalizarea parțială pentru germani trece prin decizii ale celor două camere ale parlamentului, deci prin lung șir de vorbe și de ipoteze. Noi am luat toate metodele de convingere, dar și de respingere a vaccinării. Mai puțin berea dată americanilor disciplinați. Medicii de familie sunt acum baza pentru a pune țăranul pe linia de sănătate. În marile intersecții s-au deschis vaccinodromuri, la operă asculți Mozart pe bază ce certificat. Ce ne pasă nouă? Poa’ să ningă, poa’ să plouă, eu am canadiană nouă! Dacă sunt dozat.