Astrologie: 2 zodii care nu pot renunța la obiecte vechi sau oameni toxici. Rămân agățate de trecut

Se agață de amintiri, de obiecte vechi sau chiar de relații care nu le mai aduc nimic bun. Și, surpriză, astrologia are ceva de spus în privința asta.

Potrivit astrologului Carol Starr, există două zodii care se încăpățânează să păstreze oameni și lucruri în viața lor, chiar dacă nu le mai servesc la nimic, scrie yourtango.com.

♊ Gemeni – „Poate îmi trebuie cândva”

Deși sunt considerați printre cei mai adaptabili nativi ai zodiacului, Gemenii au o mare problemă: nu pot renunța.

Gemenii tind să adune lucruri, de la haine vechi până la obiecte de bucătărie sau gadgeturi prăfuite, pe principiul „lasă, că poate le folosesc mai târziu”. În realitate, de cele mai multe ori, obiectele ajung uitate într-un sertar, dar niciodată aruncate.

La fel se întâmplă și cu oamenii: chiar dacă o relație nu mai merge, Gemenii preferă să o păstreze în fundal, „în caz că” ar putea fi utilă sau relevantă într-o zi.

♓ Pești – Totul are valoare sentimentală

Peștii sunt, fără îndoială, cei mai sentimentali din zodiac. Pentru ei, orice are o poveste: tricoul primit de la fostul în liceu, biletul de la un concert de acum 10 ani sau chiar o bucată de nimic cumpărată într-un moment special.

Problema e că această atașare emoțională îi face să nu știe când să pună punct. În relații, iartă prea ușor și se întorc de multe ori la persoane care nu le fac bine.

Fiind guvernați de Neptun, planeta asociată și cu dependențele, Peștii pot deveni „dependenți” de amintiri sau relații, chiar și atunci când știu clar că nu îi ajută să crească.