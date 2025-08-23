23 august 2025, zi de revelații: patru zodii află ce le rezervă viitorul

Luna Nouă în Fecioară deschide un canal special de ghidare și, dacă suntem atenți, răspunsurile de care aveam nevoie vor veni exact atunci când trebuie.

Pentru unele zodii, aceste semne pot apărea sub forma unor conversații revelatoare, a unei intuiții de nerefuzat sau a unor declicuri imposibil de ignorat. Luna Nouă simbolizează un nou început, iar mesajele primite acum se vor dovedi extrem de utile în perioada următoare.

♈ Berbec

Berbec, pentru tine Universul aduce un moment de claritate absolută. Îți dai seama că ai avut dreptate într-o situație controversată și asta îți oferă o satisfacție imensă.

Luna Nouă te învață că e normal să greșești uneori, dar atunci când ai dreptate, sentimentul este cu atât mai intens. Ai undă verde pentru noi începuturi și pentru a-ți asuma șanse calculate.

♋ Rac

Luna Nouă din Fecioară îți trimite semnalul pe care îl așteptai de mult. Ai parte de un „șut” subtil de la Univers care te confirmă că ești pe drumul cel bun.

Pe 23 august, mesajele vor fi atât de clare încât nu le vei putea ignora. Vei simți un val de inspirație și încredere în tine, iar o perioadă de meditație și introspecție îți poate aduce și mai multă claritate.

♍ Fecioară

Pentru tine, Luna Nouă este personală și profundă. Ai impresia că Universul ți-a ascultat rugăciunile și acum îți oferă undă verde pentru schimbări majore.

Pe 23 august primești acel reset spiritual după care tânjeai. E momentul perfect pentru a lăsa trecutul în urmă și pentru a începe un nou capitol, plin de energie pozitivă și promisiuni.

♓ Pești

Pești, pentru tine mesajul Universului vine sub forma unei ghidări neașteptate. Ai cerut ajutor, iar Luna Nouă îți aduce răspunsurile direct în cale.

Dacă erai indecis, pe 23 august vei ști exact ce alegere să faci. Universul îți arată drumul, dar ține de tine să folosești această energie pentru a-ți manifesta intențiile.