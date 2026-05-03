3 zodii chinezești se bucură de noroc și prosperitate, în luna mai 2026

În prima săptămână a lunii, 4 și 5 mai sunt ideale pentru a vă ancora emoțional în strategia dvs. și a formula un plan. Săptămâna 11, cea mai norocoasă zi a dvs., ajunge marți, 12. Așteptați-vă să vă simțiți motivați să începeți o nouă aventură cu prietenii deoarece este Ziua Inițierii Câinelui de Foc.

În săptămâna 18, prosperitatea vine sub forma oportunităților, nu doar a banilor. Primiți undă verde într-o relație pe 19. Culmea succesului ajunge pe 27, cu capacitatea de a fi detașat emoțional de rezultat.

1. Cal

Ai terminat să te joci cu lucrurile mărunte sau să lași situațiile și oamenii să-ți stea în calea celei mai bune vieți. Ai fost mereu atât de răbdător, dar acum e timpul să renunți la vechile tipare de gândire. Prima ta oportunitate de a te elibera de promisiunile pe care le-ai făcut altora. Au funcționat în aprilie, dar de acum înainte, nu mai au sens pentru viața pe care încerci să o trăiești. Există cheltuieli și timp implicate. Vrei să fii înțelept cu resursele tale, în special cu energia ta emoțională.

Prima ta zi în care abordezi aceste provocări este pe 8, Ziua Îndepărtării Calului de Apă. Această zi favorizează impulsurile emoționale și intuitive în detrimentul celor intelectuale sau energice. Din moment ce aceasta este ziua ta, ești pregătit pentru libertate. Ceea ce faci contează astăzi și este bine să delegi sarcini și să le spui oamenilor că nu mai poți face ceea ce ți se așteaptă.

Următoarea zi norocoasă pentru tine ajunge pe 20, o Zi a Îndepărtării Calului de Lemn. Din nou, ai șansa să renunți la ceea ce nu funcționează. Deoarece Lemnul reprezintă noi începuturi, nu te eliberezi doar de constrângerile emoționale.

2. Mistreț

Prima zi a lunii este o prefigurare a lucrurilor care vor veni. Deoarece 1 mai este o zi cu Lună Plină în semnul tău zodiacal, cu energia Lemnului, amintește-ți că pierderile sunt menite pentru binele tău suprem. Indiferent ce se întâmplă, privește-o ca pe o nouă direcție a vieții tale. Universul intervine și ia decizii pentru tine, mai ales dacă te-ai simțit confuz în legătură cu care dintre ele ar trebui să o iei. Energia pericolului înseamnă prudență, așa că atâta timp cât nu acționezi sau nu îți asumi riscuri, vei fi bine.

Spre sfârșitul lunii, pe 25, ai a doua ta Zi Periculoasă, doar că de data aceasta vine cu energia pământului. Energia Pământului înseamnă să înveți cât de puternic ești. Vei crește rapid prin intermediul unor lecții de viață și vei câștiga maturitate la un nivel înalt. Când ești matur, îți identifici mult mai ușor oportunitățile norocoase și, de asemenea, descoperi că este posibil să generezi prosperitatea de care ai nevoie. Câștigurile tale vin sub formă de încredere.

3. Șobolan

Prosperitatea vine la tine sub forma unei mentalități pozitive. Începutul lunii este favorabil pentru tine, Șobolan, deoarece ești cu succesul în brațe. Nu ești genul care devine mulțumit de sine doar pentru că viața a fost ușoară. În schimb, vei dori să acționezi și să te miști rapid.

Vrei să iei o pauză de la orice plănuiești la începutul lunii, pe 14. Cu energia Pericolului Șobolanului de Pământ, folosește acest moment ca pe un moment de odihnă și relaxare. Vei primi idei și vei descoperi ce te face fericit și vei vedea că nu trebuie întotdeauna să muncești pentru norocul tău, potrivit yourtango.com.

