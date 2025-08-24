3 zodii se vor bucura de noroc, în săptămâna 25-31 august 2025

Venus va intra în Leu luni, 25 august, începând săptămâna într-o notă abundentă și norocoasă. Venus în Leu este bogată și se bucură de o viață de lux. Aceasta poate fi o perioadă sporită de magie și destin. Lasă energia lui Venus în Leu să te inspire să acționezi cu încredere în urmărirea viselor tale, dar asigură-te că te oprești și că ai învățat din trecut.

Venus în Leu va face trigon retrograd cu Saturn în Berbec marți, 26 august, apoi cu Neptun retrograd în Berbec miercuri, 27 august. În timp ce Venus în Leu te încurajează să acționezi cu îndrăzneală și să-ți urmărești norocul, Saturn și Neptun retrograde îți cer să înveți și din deciziile tale din urmă.

Aceste tranzite pot oferi, de asemenea, o pauză de la simpla așteptare a norocului. În schimb, săptămâna aceasta, îl urmărești singur.

Este important să-ți păstrezi spațiul pentru acțiuni mai bune, permițând în același timp încrederii lui Venus în Leu să te împingă înainte. Acest lucru va fi esențial, pe măsură ce Luna în Primul Pătrar în Săgetător răsare duminică, 31 august, încurajându-te să faci progrese în privința intențiilor tale. Vei fi liber să acționezi și să profiți de noi oportunități în zilele următoare, dar asigură-te că ești încrezător și că nu repeți trecutul.

1. Săgetător

Fă ceea ce iubești.

Întotdeauna ai avut o dorință puternică de succes și aventură, dar adesea te convingi singur să nu-ți urmezi visele. Era important să devii logic și pragmatic pentru a te impune; totuși, în acest moment, trebuie să fii sigur că nu-ți neglijezi ambițiile. Pe măsură ce Venus intră în Leu, folosește lecțiile trecutului care implică responsabilitatea și îndeplinirea obiectivelor.

Venus în Leu este una dintre cele mai norocoase perioade ale anului pentru tine, deoarece vei fi binecuvântat cu bogăție, romantism și noi oportunități. Acest lucru va deveni evident pe măsură ce Venus dansează cu Saturn retrograd și Neptun, mai târziu, în cursul săptămânii. Indiferent dacă romantismul apare sau nu, această perioadă din viața ta este despre a face ceea ce iubești.

Nu trebuie să fie doar muncă și deloc joacă pentru a găsi succesul. Mai degrabă, trebuie să găsești un echilibru sănătos între ambele.

2. Leu

Îmbrățișează un nou început.

Venus va începe săptămâna prin a intra în zodia ta. Acest lucru ajută la creșterea puterii tale de atracție și a optimismului deoarece totul pare să se schimbe peste noapte. Viața devine mai ușoară, oportunitățile încep să apară, iar încrederea ta a revenit. Concentrează-te pe viitor și pe noul început care te așteaptă. Ai fost descurajat de lipsa de mișcare din viața ta și, din fericire, toate acestea se termină. Totuși, va trebui să fii tu cel care acționează.

Marți, 26 august, Venus în Leu va intra în trigon cu Saturn retrograd în Berbec, înainte de a se alinia și cu Neptun retrograd în Berbec miercuri, 27 august. În timp ce Venus în Leu te ajută să devii pozitiv și să accesezi energia norocoasă a Universului, Saturn retrograd și Neptun în Berbec îți arată cum să mergi mai departe cu planurile tale. Energia Berbecului guvernează teme legate de noroc, abundență și noi începuturi. Progresul lor retrograd a fost lent.

Cu toate acestea, vei putea face progrese în zilele următoare, atâta timp cât crezi în tine și îmbrățișezi noul început.

3. Berbec

Investește în visele tale.

Viața a fost restrictivă, cu Chiron, Saturn și Neptun, toți retrograzi în semnul tău. Deși aceasta nu a fost cea mai ușoară perioadă pentru tine, există un mare beneficiu dacă ești dispus să te bazezi pe această energie. Universul te-a chemat să te concentrezi asupra ta, în loc să-ți faci griji pentru ceea ce se întâmplă în jurul tău. Acest lucru nu numai că te va ajuta să te vindeci, dar îți va permite și să începi să investești în tine și în ceea ce știi că este destinat pentru tine.

Îmbrățișează credința că poți trăi viața la care visezi, în timp ce Luna în Primul Pătrar din Săgetător răsare duminică, 31 august. Săgetătorul îți influențează norocul, iar o Lună în Primul Pătrar reprezintă progresul și luarea de măsuri. Nu este momentul să te descurajezi sau să te simți fără speranță în viața ta.

În schimb, trebuie să te bazezi pe lecțiile pe care le-ai învățat recent și să faci un mic pas către visele tale, potrivit yourtango.com.