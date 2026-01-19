3 zodii sunt foarte norocoase, în săptămâna,19 - 25 ianuarie 2026

Sezonul Vărsătorului începe luni, 19 ianuarie, în timp ce Mercur intră în acest semn de aer pe 20 ianuarie, urmat de Marte pe 23 ianuarie. Energia aerului din această săptămână îți redă speranța și permite unora dintre intențiile tale să înceapă să prindă contur. Acesta este un moment pentru a profita de oportunități, a avea încredere în intuiția ta și a-ți aminti că meriți o viață plină de noroc și abundență.

1. Gemeni

E timpul să-ți asumi o șansă, Gemeni. Sezonul Vărsătorului începe pe 19 ianuarie, inițiind o lună de noi oportunități și începuturi. Energia Vărsătorului te ajută să te concentrezi și să-ți asumi o șansă dacă asta înseamnă să-ți îndeplinești visele. Aceasta poate implica lansarea unei afaceri, începerea unui nou proiect sau rezervarea unei călătorii care te-a chemat. Sezonul Vărsătorului este un moment în care să lași universul să te conducă și să ai încredere în locul în care ești ghidat. Amintește-ți că nu vei rata niciodată ceea ce este menit pentru tine.

Un stelium norocos al Vărsătorului se formează și el în această săptămână, intensificându-ți norocul și capacitatea de a acționa. Asigură-te că îți asculți propriul adevăr în această perioadă și fii autentic în deciziile pe care le iei. Deși trebuie să fii dispus să-ți asumi o șansă viselor tale, trebuie să te asiguri și că această șansă se aliniază cu adevărat cu sufletul tău.

2. Rac

Intuiția ta te ghidează spre cea mai norocoasă viață a ta, Rac. Sâmbătă, 24 ianuarie, asteroidul Pallas se schimbă în Pești, aducând un noroc imens în viața ta. Pallas reprezintă teme legate de înțelepciune, cunoaștere și colaborare. În Pești, evidențiază teme de noroc, abundență și noi începuturi. Pallas în Pești subliniază, de asemenea, importanța ascultării intuiției tale pentru a-ți manifesta cea mai norocoasă viață.

Pregătește-te pentru acest tranzit prin curățarea energiei tale sau prin eliminarea energiei vechi sau negative. Concentrează-te pe curățarea spațiului tău și pe pregătirea inimii tale pentru a avea încredere acolo unde ești ghidat. Acest lucru te va ajuta, de asemenea, să fii mai bine în acord cu universul și să ai încredere în semnele divine pe care le vei primi. Nu lăsa logica să-ți domine intuiția în această perioadă. Unele vise par imposibile la început, dar acest capitol al vieții tale este despre capacitatea ta de a crea orice îți dorești.

3. Fecioară

Mergi acolo unde te conduce inima ta, Fecioară. Pe măsură ce Luna în primul sfert din Taur răsare duminică, 25 ianuarie, intri într-o perioadă incredibil de benefică din viața ta. Ești chemată să te concentrezi asupra nevoilor tale emoționale. Meriți o viață care să te facă să te simți cu adevărat bine, chiar dacă nu arată deloc ca atunci când ți-ai imaginat-o.

Luna în primul sfert din Taur te ghidează către experiențe noi și impresionante. Aceste experiențe sunt despre tine, simțindu-te în sfârșit împlinit de viața ta. Te schimbă de la simpla existență la o viață cu adevărat trăită. Universul te ghidează undeva care îți trezește simțurile și îți entuziasmează sufletul, fie că face parte din ceea ce ai planificat sau o întâlnire neașteptată. Nu ignora ceea ce simți, deoarece este cheia pentru a merge mai departe pe calea ta cea mai norocoasă, potrivit yourtango.com.

