Putin va discuta cu ministrul de externe al Ungariei despre „șantajul energetic al Ucrainei”

Kievul a declarat că ramura ucraineană a conductei de petrol Drujba, care furnizează petrol rusesc Ungariei și Slovaciei, a fost grav avariată de un incendiu după un atac rus la sfârșitul lunii ianuarie și nu poate fi reparată rapid, potrivit Reuters.

Ungaria și Slovacia au acuzat ambele Ucraina – care este de mult timp nemulțumită de faptul că acestea continuă să cumpere petrol rusesc – că întârzie în mod deliberat reparațiile din motive politice.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin va discuta, miercuri, problema cu Szijjarto, un vizitator frecvent la Moscova.

„Știți că cumpărătorii petrolului nostru, precum Ungaria și Slovacia, se confruntă acum cu șantajul regimului de la Kiev. Este vorba de șantajul legat de blocarea deliberată a aprovizionării prin conducta de petrol Drujba. Desigur, acest lucru va fi discutat astăzi”, a spus Peskov.

El a declarat reporterilor în cadrul aceleiași conferințe telefonice că Rusia nu a fost contactată de alte țări europene care să îi ceară să reia livrările de energie, având în vedere situația din Iran.

(sursa: Mediafax)