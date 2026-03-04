4 cei mai prietenoși oameni, în funcție de luna nașterii

Potrivit astrologilor, persoanele născute în anumite luni ale anului sunt ma predispuse să arate prietenie celor din jur. Desigur, bunătatea nu se limitează la astrologie. Există oameni prietenoși în fiecare zi de naștere din calendar. Cu toate acestea, uneori, anotimpul în care vii pe lume poate modela și felul în care îi primești pe ceilalți. Aceste luni de naștere sunt asociate cu energii astrologice și arhetipale care promovează prietenia, compasiunea și simpatia.

Născuți în aprilie

Cei născuți în aprilie au o strălucire greu de ignorat. Există ceva în a te naște în inima primăverii care se traduce printr-o abordare deschisă și entuziastă a vieții.

Aprilie este cel mai bine cunoscută ca luna reînnoirii. Este momentul în care apar florile, zilele dvin mai lungi și aerul se simte mai ușor. Persoanele născute în această perioadă oglindesc adesea acest sentiment de prospețime. Zâmbesc repede, râd din toată inima și, de obicei, sunt primii care vor să facă planuri.

Cu Berbecul înflăcărat și Taurul cu picioarele pe pământ, care împart luna, există un amestec de îndrăzneală și căldură realistă. Persoanele născute în aprilie au un dar: îi fac pe ceilalți să se simtă incluși fără să se gândească prea mult la asta. Este pur și simplu o a doua natură pentru ele.

Născuți în iunie

Iunie este o perioadă a anului plină de energie de început de vară. Persoanele născute în această lună întruchipează adesea scânteia socială care vine odată cu sfârșitul școlii, începutul vacanțelor și o atmosferă jucăușă și liberă.

Cei născuți în iunie posedă de obicei un farmec relaxat care atrage oamenii. Sunt predispuși la conversații fără a fi copleșitori și curioși fără a fi intruzivi. Fie că sunt un Geamăn adaptabil sau un Rac grijuliu, de obicei știu cum să-i abordeze pe ceilalți.

Există o ușurință incontestabilă în prietenia lor care se simte fără efort. Îi veți găsi adesea făcând punte între diferite grupuri de prieteni, asigurându-se că nimeni nu se simte exclus.

Născuți în august

Există o încredere îndrăzneață și însorită care îi înconjoară pe născuții în august. Sfârșitul verii aduce o senzație de plenitudine, zile lungi, nopți calde și amintiri create înainte de schimbarea anotimpului.

Această energie vibrantă se reflectă adesea în personalitățile lor. Sunt generoși cu laudele, sunt pasionați de sărbători și protectori cu oamenii la care țin.

Cu căldura Leului și atenția Fecioarei influențând luna, nativii din august pot fi atât extrovertiți, cât și surprinzător de atenți. Prietenia lor se reflectă adesea în loialitate. Nu își doresc doar cunoștințe, își doresc conexiuni de durată.

Născuți în octombrie

Octombrie are un echilibru social unic. Aerul proaspăt și lumina aurie a toamnei inspiră reflecție și conexiune. Persoanele născute în octombrie sunt adesea o prezență calmă și accesibilă. Sunt buni ascultători, diplomați din fire și, de obicei, pricepuți să vadă ambele părți ale unei situații.

Având în vedere că Balanța și Scorpionul împart luna, există un amestec de farmec și profunzime emoțională.

Nativii din octombrie tind să-i facă pe ceilalți să se simtă înțeleși. Prietenia lor nu este zgomotoasă sau ostentativă, ci constantă, autentică și magnetică în liniște, potrivit parade.com.