4 luni de naștere ale oamenilor care aleg cariera înaintea partenerului

Aprilie

Persoanele născute în aprilie sunt ambițioase. Nu vor să piardă nicio secundă din zi, așa că încearcă să fie cât mai productive posibil. Uneori, dorința lor de a reuși se poate întoarce împotriva lor. Cred că trebuie să muncească tot timul când, de fapt, ar putea folosi acel timp pentru a fi alături d partenerul lor, pentru a se relaxa și a se destinde împreună.

Deși persoanele născute în această lună vor să-și facă partenerii fericiți, ele sunt adesea distrase de muncă. Își lasă visele mărețe să le domine, așa că au nevoie de un partener care să înțeleagă cât de importantă este munca pentru ei, care să-i susțină și să-i încurajeze, care are nevoie și el de mult spațiu și care să nu-i deranjeze când dispar pentru o vreme.

August

Persoanele născute în august se vor alege întotdeauna pe ele însele. Nu pentru că sunt egoiste, pentru că practică iubirea de sine. Nu ar refuza niciodată o oportunitate interesantă pentru că partenerul lor nu este de acord. Însă adevărul este că nu s-ar întâlni cu cineva care nu se simte confortabil cu succesul lor.

Vor aștepta pe cineva care înțelege că vor avea prioritate în anumite zile, iar munca lor va avea prioritate în alte zile. Au nevoie de un partener care să fie de acord cu etica lor profesională, care să fie mândru de cât de mult muncesc pentru a-și atinge obiectivele, în loc să le poarte resentimente pentru asta.

Septembrie

Persoanele născute în septembrie au capul pe umeri. Sunt eficiente și de încredere, ceea ce le face angajați și lideri excelenți. Cu toate acestea, sunt și perfecționiști, mereu dornici să dovedească ce pot.

Cred că pot gestiona totul, așa că, de obicei, își asumă mai mult decât pot duce. Își spun că pot echilibra orele lungi de muncă, având suficient timp pentru partenerul lor, dar nu este întotdeauna cazul. Nu vor să-și facă partenerii să simtă că sunt pe ultimul loc pe lista lor de priorități, pur și simplu încearcă să facă prea multe deodată și ajung să fie copleșiți.

Decembrie

Persoanele născute în decembrie muncesc din greu în fiecare zi. Depun sânge, sudoare și lacrimi în munca lor. La urma urmei, muncesc din greu pentru a-și putea sprijini partenerii, pentru a le putea oferi celor dragi tot ce merită.

Deși nu cred că banii sunt cel mai important lucru din lume, știu că pot oferi consecvență, confort și o vacanță sau două. Persoanele născute în decembrie lucrează tot timpul, dar numai pentru că vor să-și pregătească un viitor stabil. Vor să le ofere familiilor lor tot ce și-ar putea dori. Vor să ajute, potrivit collective.world.

