4 luni de naștere ale oamenilor care se ghidează după înțelepciuna lor interioară

Noiembrie

Dacă viața ar avea o rețetă secretă pentru succes, nu ar exista o întreagă secțiune de cărți de auto-ajutorare de răsfoit. Am putea cu toții să copiem și să lipim același algoritm în propriile noastre vieți și să ne așteptăm să vedem exact aceleași rezultate, notează collective.world.

Dar tu ești singura persoană care își poate da seama cum este menită să fie trăită viața ta. Singura care poate spune cu siguranță unde te simți ca acasă, acceptat și în siguranță. Nu poți forța aceste lucruri care sunt atât de dependente de chimie, de sentimente autentice.

Așa că ieși în acea lume mare, vastă și nebună și experimentează. Răspunde. Reacționează. Implică-te. Înregistrează-ți descoperirile. Harta nu este ceva ce îți poate fi dat, acele limite au fost ale tale pentru a le trasa de la bun început.

Ianuarie

Credeți sau nu, există încă anumite decizii în viața noastră care sunt lipsite de orice valoare morală. Oricât de rar este în lumea noastră modernă să putem evita sarcina de a lua decizia „bună” în loc de cea „rea”, încă întâlnim acele echivalente juvenile ale lucrurilor pentru care un copil mic ar putea face o criză de nervi.

Sigur, poate că am depășit alegerea culorii cănii cu sifon pe care o dorim și am înlocuit-o cu decorațiuni murale sau perdele de duș, dar suntem încă intens atrași de anumite lucruri și nu de altele.

Nu există nicio rimă sau rațiune pentru majoritatea lucrurilor, așa că trebuie doar să înveți să-ți urmezi instinctul fără să te pui la încercare pentru fiecare mică decizie. Pur și simplu asumă-ți gustul și susține-l.

Iunie

Chatboții cu inteligență artificială pot face multe pentru noi în zilele noastre, dar a introduce o întrebare de lungimea unei nuvele pentru a afla dacă ar trebui să mergem la a treia întâlnire este puțin exagerat, nu crezi?

E timpul să te întrebi de ce ești dispus să mergi la atâtea extreme pentru a prelua mantaua luării deciziilor și a o pune pe umerii (sau codul) altcuiva (sau a altceva). Trebuie oare luată decizia exact în acest moment? Ai putea merge la a treia întâlnire și să colectezi mai multe date, să vezi cum te simți în acel moment?

Să-i dai vieții o șansă să te distreze în loc să simți că fiecare mișcare pe care o faci face parte dintr-un final de șah pe care nu-l poți pierde din vedere?

Iulie

Este ușor să presupunem că atunci când totul din jurul nostru pare complet bizar, noi suntem cei de vină. Noi suntem cei care nu înțeleg, cei care nu se integrează, cei care pur și simplu refuză să consume o băutură la modă,

Dar dacă ne-am baza pe instinct? Dacă am întoarce tabloul cu susul în jos? Ce-ar fi dacă am fi suficient de curajoși să luăm în considerare posibilitatea că toți cei din jurul nostru pur și simplu nu au sens? Este oare ridicol să urmăm un trend care pare? Este oare ridicol să sărutăm fundul oamenilor care chiar nu merită respectul nostru?

Cum ne-am mișca diferit prin lume dacă am ști că este adevărat? Cât de sigur ar fi fiecare pas pe care l-am face? Cât de blânde ar fi gândurile pe care le avem despre noi înșine?

