4 luni de naștere ale oamenilor care îți vor frânge inima

Aprilie

Persoanele născute în aprilie sunt conduse de pasiune. Nu se gândesc întotdeauna la ceea ce vor spune și la impactul pe care îl va avea asupra oamenilor din jurul lor. Vor face orice li se pare potrivit în acel moment pentru că au încredere în instinct. Din păcate, nu se gândesc prea departe în viitor, iar asta înseamnă că ar putea ajunge să trăiască momente nebunești și aventuroase cu tine dintr-un capriciu - și apoi să plece imediat ce își dau seama că nu ești cine și-au dorit. În mintea lor ar putea crede că fac un lucru bun pentru că îți oferă o experiență distractivă. Nu își dau seama că ceilalți caută ceva permanent și pot fi răniți de sentimente trecătoare.

Iulie

Persoanele născute în iulie sunt parteneri incredibili dar nu își dau seama întotdeauna de acest lucru. De obicei au o stimă de sine scăzută, ceea ce face greu să creadă că cineva ar vrea să vrea să fie cu ei. Deoarece nu înțeleg cât de mult contează pentru ceilalți, ajung să frângă inimi fără să-și dea seama. Presupun că cealaltă persoană nu se va supăra când anulează planurile sau evită să răspundă la mesaje, așa că nu ezită să se izoleze. Dar nu știu că acțiunile lor îi influențează de fapt puternic pe ceilalți și provoacă mai multă durere decât și-ar imagina vreodată.

Septembrie

Persoanele născute în septembrie vor face tot ce este mai bine pentru ele, și nu se vor simți vinovate pentru asta. Vor pleca atunci când vor simți cel mai mic semnal de alarmă pentru că nu vor să-și piardă timpul cu persoana nepotrivită. În mintea lor, cred că este un lucru bun că pleacă înainte ca cealaltă persoană să se atașeze prea mult - dar pot părea brutali. Încearcă să te scutească de suferință ieșând din viața ta însă, de fapt, provoacă suferință făcându-te să te întrebi cum au știut că nu ești potrivit pentru ele atât de repede.

Octombrie

Persoanele născute în octombrie sunt în mod natural cochete. Le place să ofere complimente și să-i cunoască pe ceilalți la un nivel mai profund. Chiar și atunci când nu flirtează intenționat, prietenia lor poate fi confundată cu ceva mai mult. Pot convinge accidental pe ceilalți că o relație este la orizont, când, de fapt, îi tratează pe toți la fel. Nu încearcă să frângă inimile comportându-se astfel. De fapt, este opusul. Încearcă să răspândească bunătate peste tot unde merg. Încearcă să facă din această lume un loc mai frumos și mai blând. Din păcate, acest lucru se poate întoarce împotriva altora și poate sfârși prin a le provoca altora o durere greu de depășit, potrivit collective.world.

