4 luni de naștere ale oamenilor cărora le place să gătească

Ca să nu mai vorbim de faptul că un singur fel de mâncare aduce nu numai o hrană caldă și minunată corpurilor noastre, dar ne apropie și de cei dragi.

Rețetele culinare transcend liniile genealogice și ne pun în legătură cu strămoșii noștri. Mâncărurile de casă aduc bucurie și pace familiei și prietenilor noștri. Arome noi și îndrăznețe impresionează interesele romantice și ne aduc a doua întâlnire.

Gătitul este plin de inimă, poftă și un pic de piper. Deși nu este punctul forte al tuturor, aceste patru luni ale nașterii vor crea probabil o masă pe care nu o veți uita niciodată și pla care o veți pofti mereu.

Mai

Una dintre cele mai sigure luni ale nașterii, luna mai vă va găti cu siguranță o masă care vă va face să vă simțiți văzuți și îngrijiți. Naturalețea lor și spiritul creativ îi conectează la profilurile bogate de arome de care aveți nevoie pentru a prepara o masă delicioasă. În plus, oricine născut în mai iubește să fie în natură și să aibă grijă de o grădină reconfortantă, ceea ce înseamnă ierburi și legume proaspete de împărtășit.

Nu strică faptul că sunt îndrăgostiți, ceea ce înseamnă că le place să vă pregătească mâncare ce vă umple stomacul și inima. Toate mesele unei persoane născute în mai sunt făcute cu dragoste și sunt, cu siguranță, unele pe care nu le veți uita niciodată.

Septembrie

Deși cei născuți în septembrie pot fi greu de apropiat, odată ce vă aflați în cercul lor apropiat, ajungeți să înțelegeți inima lor mare și natura lor bună. Sunt muncitori motivați și meticuloși, cu intenția de a contribui la binele comun și de a-i ajuta pe cei din jurul lor. Ambele caracteristici contribuie la motivul pentru care cei născuți în septembrie sunt bucătari uimitori. În primul rând, sunt profund implicați în bunăstarea celor de care țin, motiv pentru care gătitul pentru alții poate fi unul dintre limbajele lor de iubire - vor să te simți sătul și îngrijit.

Ca să nu mai vorbim de faptul că natura lor muncitoare și hotărâtă înseamnă că nu se tem să continue să încerce, chiar dacă eșuează. Se vor întoarce în bucătărie de nenumărate ori pentru a-și perfecționa abilitățile, a încerca mâncăruri și arome noi și a-și perfecționa preparatele emblematice. Îți garantez că o masă pregătită de cineva născut în septembrie este una care nu dezamăgește niciodată.

Octombrie

Echilibru... singurul cuvânt care descrie pe cineva născut în esența lunii octombrie în întregime. Dorința cuiva născut în octombrie de a găsi armonie în toate lucrurile se traduce și în gătitul său, deoarece îmbină ingredientele creând un preparat perfect asezonat. Nativii din octombrie sunt iubitori și își propun să aducă o senzație de calm oamenilor de care țin, motiv pentru care gătitul pentru cei dragi este una dintre distracțiile lor preferate.

Dacă te afli în bucătărie cu cineva născut în octombrie, vei fi uimit de natura sa grațioasă în timp ce se mișcă de la oală la tigaie și apoi la cuptor. Nu se stresează ușor și aduc o blândețe în tot ceea ce ating, motiv pentru care sunt bucătari relaxați și plăcuți. Pregătește-te să guști una dintre cele mai bune mese din viața ta dacă ai norocul să ai o Balanță aproape care să gătească pentru tine.

Februarie

Adesea considerată introvertită și timidă, o persoană născută în februarie poate fi dificil de conectat la început. Cu toate acestea, odată ce ajungi să o cunoști mai bine, este ușor să vezi cât de mult iubește și cât de pasionată este de a-i ajuta pe ceilalți. Pentru o persoană născută în februarie, gătitul este adesea ceva ce le place să facă singură în timp ce se reîncarcă. Se trezesc citind cărți de bucate, descoperind preparate noi și hrănindu-se cu mese reconfortante.

Dar din când în când, când simt scânteia de inspirație, te vor invita în ritualul lor delicios. Datorită esenței lor umanitare, oferirea unei mese celor pe care îi iubește le luminează aura ca niciodată. O masă gătită și împărțită cu cineva născut în februarie este una de care vei tânji toată viața, potrivit collective.world.

