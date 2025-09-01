4 zodii au parte de revelații importante pe 1 septembrie 2025

Pe 1 septembrie 2025, patru zodii trăiesc o revelație majoră. Începutul lunii aduce retrogradul lui Neptun, dar și alte tranzite puternice – Pluto, Lilith și Chiron se află, de asemenea, în retrograd. În aceeași perioadă, Saturn părăsește Berbecul, iar Uranus revine în mișcare directă.

Ziua de 1 septembrie marchează primul contact cu energia lui Neptun retrograd, iar patru semne zodiacale descoperă adevăruri ascunse, care le vor schimba perspectiva și le vor oferi direcție nouă.

♉ Taur

Pentru tine, Taurule, Neptun retrograd ridică vălul confuziei. Poți avea o revelație despre o relație sau despre obiceiurile tale personale.

Mesajul Universului: claritatea este un dar prețios. Acum îți vezi viața cu sinceritate și ai puterea de a lua decizii mai bune.

♊ Gemeni

Pentru Gemeni, această zi aduce o reevaluare a credințelor. Ceva nu a funcționat și acum ești pregătit să vezi realitatea.

Mesajul Universului: renunță la iluzii și fă diferența între dorințe și posibilități reale. Adevărul devine aliatul tău.

♑ Capricorn

Pentru tine, Capricorn, Neptun retrograd aduce o revelație legată de muncă și carieră. Poate îți dai seama ce nu mai are rost și unde trebuie să îți concentrezi energia.

Mesajul Universului: ești ghidat spre ceea ce contează cu adevărat. Claritatea îți oferă puterea de a merge mai departe cu încredere.

♓ Pești

Pentru tine, Pești, tranzitul lui Neptun retrograd este extrem de personal. Pe 1 septembrie îți vezi adevărata natură, fără iluzii.

Îți dai seama unde ai fost prea iertător sau unde ți-ai pierdut limitele. Această conștientizare nu te face mai rece, ci mai puternic.

Mesajul Universului: adevărul este iubire. Onestitatea cu tine însuți este primul pas spre transformarea dorită.