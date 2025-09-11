4 zodii intră într-o perioadă de vindecare sufletească

Leu

Vindecarea implică reconectarea cu sistemul tău de sprijin.

Ai lăsat atât de multe lucruri nespuse cu cei mai apropiați prieteni și membri ai familiei. Toată lumea a fost atât de ocupată și te-ai chinuit să aduci în discuție subiectul propriilor tale probleme. Este ușor să cazi în tiparele obișnuite de conversații superficiale și o parte din tine avea nevoie de acele interacțiuni ușoare și fără stres, în timp ce erai în mijlocul tuturor lucrurilor.

Dar acum ai nevoie de ceva mai profund și mai semnificativ. Ai nevoie de acea conexiune și conversație care pot veni doar din deschidere. Amintește-ți cum te simți când alții vin la tine când sunt în nevoie. Cum nu te gândești niciodată de două ori înainte de a-i asculta sau a-i mângâia. Trebuie doar să vezi asta ca pe ceva reciproc.

Fecioară

Vindecarea ta este despre renunțare.

Renunți la lucrurile care nu-ți mai servesc, la moduri de gândire care nu au fost niciodată cu adevărat ale tale, la vocile din capul tău care te doboară și la vinovăția care nu-ți aparține. Cu cât porți mai mult aceste lucruri cu tine, poate părea greu să te gândești să scapi de ele într-un mod atât de nonșalant.

Poate că sunt pur și simplu prea multe, ca și cum ai fi acumulat atât de multă durere, rușine și suferință încât ești îngrijorată că golirea de toate acestea nu este suficientă pentru a salva clădirea de la condamnare. Vei realiza pe parcurs că acesta a fost un pas necesar pentru a face loc tuturor lucrurilor bune care îți vin în cale.

Balanță

Vindecarea ta înseamnă doliu.

Ai un spirit atât de optimist și o asemenea dorință de a depăși lucrurile dar uneori pozitivitatea ta este pur și simplu o mască pe care o pui pentru a evita ceea ce simți cu adevărat. Ai o aversiune față de autocompătimire și nu îți permiți să ajungi într-un loc emoțional în care te simți rău, unde regreți alegerile pe care le-ai făcut și lucrurile pe care nu le-ai putut controla.

Singura modalitate prin care poți trece peste această durere este să o recunoști și să o simți. Să înveți lecțiile, să urmezi calea înainte către lucruri mai mari și mai bune pe care încearcă să ți le arate. Așa înveți, așa crești, așa decizi ce fel de persoană vrei să fii. Orice poți face bine din prima încercare nu este niciodată lucrul de care ajungi să fii mândru.

Scorpion

Vindecarea ta înseamnă să fii bun cu tine însuți.

Toată lumea știe despre standardele tale înalte, dar nimeni nu simte marea presiune pusă asupra ta. Vei simți anxietate zile întregi la cea mai mică întâmplare, chiar dacă este ceva ce nimeni altcineva nu a observat în afară de tine. Te agăți de greșeli și vinovăție, și ai întotdeauna ceva dur de spus despre tine, înainte de a-ți acorda vreun credit pentru tot binele pe care îl aduci în lume.

Trebuie să-ți acorzi permisiunea de a învăța, de a te perfecționa treptat. Ești om, ești supus greșelii și este inutil să încerci să fii altceva. Recunoaște-ți punctele forte la fel de mult cum îți critici defectele. Investește în ceea ce ești deja bun, în loc să te concentrezi doar pe domeniile în care te chinui cel mai mult, potrivit collective.world.

