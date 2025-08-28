4 zodii primesc mesaje de la îngerii lor păzitori, la sfârșitul lunii august 2025

Berbec

Berbecii trec prin schimbări extraordinare în acest an datorită unei eclipse solare care a avut loc la sfârșitul lunii martie, urmată de intrarea lui Saturn și Neptun în Casa 1 a Identității. Prin urmare, această zodie, de obicei încrezătoare, s-ar putea simți nesigură în legătură cu următoarele mișcări.

Când Uranus formează un sextil cu Neptun, pe 28 august, vor sosi semnale clare despre ce să facă, cum să acționeze și când să acționeze, oferindu-i Berbecului claritatea atât de necesară.

Numerele și semnele repetitive precum coarnele, crinii tigru, salamandrele, flăcările și diamantele vor fi simboluri importante pentru Berbec, la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie.

Gemeni

Persoanele născute sub semnul Gemenilor își vor folosi cercul social extins în mod optim la sfârșitul lunii august. Când se lovesc de un zid, prietenii, vecinii și străinii vor veni în ajutorul Gemenilor.

Aceste acte de bunătate nu sunt deloc aleatorii - sunt forme de ajutor trimise de îngerii păzitori ai acestei zodii. În loc să refuze ofertele, Gemenii ar trebui să accepte ajutorul care le este oferit și să ofere rugăciuni de recunoștință.

Simbolurile sub formă de crini din vale, gemeni, mâini, păuni și perle le vor spune Gemenilor că îngerii lor păzitori sunt aproape și gata să-i servească.

Vărsător

Purtătorii de apă vor primi semne clare de la îngerii lor păzitori atunci când Uranus, guvernatorul lor, formează un sextil de susținere cu Neptun spiritual. Mesaje înălțătoare, gânduri de împuternicire și cântece sentimentale le vor arăta Vărsătorului cea mai scurtă cale către fericire.

Această zodie ar fi bine să fie atentă și atentă la panouri publicitare, titluri de cărți, coperți de albume și indicatoare stradale care conțin semnificații celeste.

Simboluri precum orhidee, vaze, borcane, șosete, OZN-uri, fulgere și extratereștri le vor spune Purtătorilor de apă că îngerii lor păzitori îi călăuzesc spre pace și prosperitate.

Pești

Neptun, planeta guvernatoare a Peștilor, își unește forțele cu Uranus, la sfârșitul lunii august. Acest tranzit permite Peștilor să primească daruri de la îngerii lor păzitori. Sume neașteptate de bani ar putea curge în contul bancar al acestei zodii.

Moșteniri și cadouri scumpe ar putea fi acordate pe neașteptate. De asemenea, Peștilor li se pot oferi măriri de salariu și bonusuri.

Acest semn va ști că protectorii săi cerești sunt în apropiere atunci când aude poezii semnificative sau vede simboluri, precum valurile oceanului, norii, florile de lotus, căluții de mare, amprentele de pași, algele marine și tridenții, potrivit collective.world.

