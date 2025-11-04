4 zodii se vor reîntâlni cu un fost partener, până pe 22 noiembrie 2025

Așa că nu fii surprins dacă un fost iubit îți trimite un mesaj pe neașteptate sau dacă îl întâlnieșt întâmplător. Simțindu-se deosebit de sentimental, fostul tău partener ar putea încerca să te convingă să-i acorzi o a doua șansă.

Există mult haos în cosmos, cu un risc crescut de a pierde simțul identității noastre în ceea ce își doresc ceilalți. Este important să te asiguri că te pui pe tine pe primul loc și nu te lași prins în pasiune și nostalgie.

1. Scorpion

Pregătește-te pentru apariția fostului tău partener în acest sezon. Uranus, planeta schimbărilor bruște, reintră în Taur, în timpul fazei sale retrograde, vineri, 7 noiembrie.

Aceasta este casa parteneriatului tău, așa că fostul tău partener este garantat să se întoarcă.

Venus, planeta iubirii, intră și în semnul tău zodiacal în această perioadă, chiar înainte ca Mercur retrograd să facă conjuncție cu Marte, guvernatorul tău. Drept urmare, vei vedea pe cineva din trecutul tău reapărând în viața ta fără niciun avertisment.

Chiar dacă nu ați vorbit unul cu celălalt timp de luni sau chiar ani, nu fii surprins dacă fostul/fosta partener/parteneră te sună la ora trei dimineața spunându-ți că îi este dor de tine. Oricât de supărător ar fi, din cauza acestor tranzite viața ta amoroasă va fi zdruncinată de acum până pe 22 noiembrie.

2. Taur

Pregătește-te pentru apariția fostului/fostei partener/a în acest sezon. Este posibil să mai ai niște probleme de rezolvat cu fostul/fosta partener/a.

„Există multe certuri despre cine datorează ce”, a spus astrologul. „Există o luptă despre resurse.”

Deși poate aduce mult stres, nu se poate nega că ceva se concretizează, când avem Luna plină în Taur pe 5 noiembrie. Totuși, cu această energie puternică în semnul tău, le arăți tuturor că nu ești aceeași persoană. Deși trecutul a fost dificil, ai evoluat și ai devenit o versiune mai bună a ta.

Așadar, acest sezon este cu adevărat despre reevaluare și oamenii vor încerca să-ți testeze limitele. Este un sezon în care vei dori să-ți îmbrățișezi puterea.

3. Săgetător

Îți place sau nu ești unul dintre semnele zodiacale cu cele mai mari șanse de a te întâlni un fost partener, care va reapărea în acest sezon al Scorpionilor. Cu Mercur retrograd în semnul tău, pe 9 noiembrie, este de așteptat să auzi în curând de la un fost partener. Fie că este vorba de dragoste sau de afaceri, este posibil să fi văzut deja semne ale reapariției acestuia deoarece Mercur se află deja în perioada sa de pre-umbră.

Desigur, nu trebuie să fie romantic. Întrucât și cariera ta ar putea fi afectată, acesta ar putea fi un semn că un fost șef sau un coleg te-ar putea contacta. Cu toate acestea, înainte de a lua o decizie pripită, asigură-te că îți cântărești mai întâi opțiunile. Oricât de grozav ar părea trecutul, uneori a te grăbi poate avea consecințe majore.

4. Gemeni

Pregătește-te pentru apariția fostului tău partener în acest sezon. Mercur este planeta ta guvernatoare, așa că atunci când va intra în mișcare retrogradă, pe 9 noiembrie, viața ta va avea parte de o schimbare semnificativă. Fie că este vorba de un fost coleg de muncă sau de un fost partener dintr-o relație veche, care nu a funcționat, oamenii din trecutul tău se întorc, potrivit yourtango.com.

Mercur a intrat în perioada de pre-umbră, așa că, dacă un fost partener nu s-a întors deja în viața ta, pregătește-te mental pentru asta. Și dacă apare ceva, ia-ți timp să te gândești la ce vrei înainte de a te arunca cu capul înainte. Oricât de tentant ar fi să retrăiești trecutul, există un motiv pentru care nu a funcționat prima dată!

