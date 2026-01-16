4 zodii simt din plin efectele lui Venus în Vărsător, începând cu 17 ianuarie 2026

Acest tranzit schimbă complet modul în care privim dragostea, relațiile și conexiunile umane, punând accent pe libertate, autenticitate și prietenii adevărate.

Dacă Venus în Capricorn ne-a ajutat să luăm decizii pragmatice și mature în plan sentimental, Venus în Vărsător (17 ianuarie – 10 februarie) aduce dorința de a ieși din tipare, de a experimenta și de a rămâne fideli propriei identități. Relațiile devin mai aerisite, mai sincere și mai puțin constrângătoare.

Acest tranzit are un impact major asupra zodiilor de mai jos. Sezonul Capricornului le-a oferit structură și disciplină, iar acum Venus în Vărsător setează tonul unui nou început. Momentul-cheie vine pe 20 ianuarie, când Venus se întâlnește cu Pluto, declanșând transformări profunde și schimbări de destin.

Vărsător

Pentru tine, viața devine considerabil mai bună odată cu intrarea lui Venus chiar în semnul tău. Iubirea, acceptarea și conexiunile autentice capătă un rol central, iar tu ești încurajat să te pui pe primul loc. Următoarele săptămâni aduc lecții importante despre cât de mult ești dispus să oferi într-o relație și unde trebuie să trasezi limite.

Socializarea, întâlnirile cu prietenii și reconectarea cu oameni din trecut sunt favorizate. Totuși, odată cu întâlnirea Venus–Pluto din 20 ianuarie, pot ieși la suprafață emoții reprimate. Ai grijă de tine, protejează-ți energia și acordă-ți timp pentru introspecție. Este un reset emoțional care te pregătește să revii în lumina reflectoarelor mai puternic ca niciodată.

Taur

Pentru tine, Venus în Vărsător este un semnal de trezire, mai ales în plan profesional sau educațional. Viața începe să se îmbunătățească după ce accepți schimbarea și repari relații sau colaborări care s-au deteriorat în timp.

Conjuncția Venus–Pluto din 20 ianuarie aduce transformări puternice și deschide o nouă etapă de învățare și evoluție. Deși acest tranzit poate reactiva teme din urmă cu câțiva ani, când cariera era prioritară, energia este acum mai blândă. Venus aduce sprijin, speranță și chiar iubire în obiectivele tale pe termen lung.

Leu

Odată cu intrarea lui Venus în Vărsător, dinamica relațiilor tale se schimbă radical. Deși pot apărea momente tensionate sau dramatice, acestea te scot din rutina apăsătoare a ultimelor săptămâni și îți redau pofta de viață.

Relațiile stabile se consolidează, iar colaborarea cu partenerul devine esențială. Ești dispus să împarți „tronul” și să construiți împreună. Pentru Leii singuri, această perioadă aduce șanse reale de îndrăgostire, cu un aer aproape magic.

În plus, situația financiară primește un impuls pozitiv, datorită disciplinei acumulate anterior. Venus îți oferă curaj, voce și convingerea că nu există limite pentru tine.

Scorpion

Pentru tine, Venus în Vărsător aduce un suflu nou chiar din interiorul căminului. Imaginația este stimulată, ideile creative înfloresc, iar mediul familial devine sursă de inspirație și echilibru.

Este un moment excelent pentru a-ți înfrumuseța spațiul de locuit, a-ți reorganiza biroul sau a crea un ambient care să-ți ofere liniște. Devii un mediator natural în familie și îți asumi un rol de ghid sau sprijin pentru cei dragi.

Totodată, acest tranzit poate trezi interesul pentru trecut și istoria familiei tale. Lecțiile învățate acum te ajută să pui bazele unui viitor mai stabil și mai armonios.