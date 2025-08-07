4 Zodii vor avea succes pe 7 August 2025, datorită tranzitului Lună–Marte

Tranzitul Lună în trigon cu Marte aduce un val de claritate, acțiune și încredere în propriile instincte. Sub această influență astrală, devenim mai conștienți de motivațiile noastre și nu ne mai îndoim de ceea ce simțim sau gândim.

Marte ne oferă impulsul de a acționa, iar Luna, în trigon cu el, canalizează emoțiile spre rezultate concrete. Este un moment ideal pentru a transforma sentimentele în decizii clare și acțiuni de succes. Iată care sunt cele 4 zodii norocoase în această zi:

♈ 1. Berbec (Aries)

E timpul să ieși din blocaj – curajul e cheia succesului.

Ai simțit de ceva vreme că trebuie să faci o mișcare importantă, dar ai fost blocat(ă) de frică – poate chiar de frica adevărului. Pe 7 august, universul îți trimite un semnal clar că nu ești blocat(ă). Trigonul Lună-Marte îți amintește că ai forța emoțională necesară pentru a merge mai departe.

Așteaptă-te la o decizie importantă care te va apropia de răspunsurile și rezultatele dorite. Fii pregătit(ă) pentru un pas înainte major.

♍ 2. Fecioară (Virgo)

Răspunsurile pe care le cauți vin — dar trebuie să le întâmpini cu răbdare.

Ai nevoie de claritate. Dacă nu o primești curând, simți că vei ceda. Dar în această zi, energia Marte–Lună îți oferă exact răbdarea și curajul necesare pentru a-ți găsi răspunsurile.

Vei atrage sincronizări puternice și mesaje clare de la univers. Nu uita: ești sprijinit(ă), dar tot tu ești cel care trebuie să acționeze.

♏ 3. Scorpion (Scorpio)

E momentul să ieși din carapace și să-ți folosești energia acumulată.

Energie ai, dar o ții înăuntru prea mult timp. Pe 7 august, trigonul Lună-Marte te împinge în lumina acțiunii. Emoțiile pe care le-ai suprimat devin combustibil pentru a spune ce simți și a face ce trebuie.

Nu fugi de adevăr. Acum e momentul să-ți asumi curajul și să te eliberezi. Energia lui Marte te susține 100%.

♒ 4. Vărsător (Aquarius)

Enervarea ta de dimineață este un semn: ceva trebuie schimbat.

Dacă te trezești iritat(ă) fără motiv, să știi că nu e chiar „fără motiv”. E un semnal interior că cineva sau ceva îți consumă energia vitală. Tranzitul Marte–Lună te ajută să identifici exact ce te trage în jos.

Nu mai accepta negativitate în viața ta. Acum ai curajul de a pune limite și de a spune „nu” fără vină.