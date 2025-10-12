4 zodii vor avea un noroc uriaș de acum și până la finalul lunii octombrie 2025

Potrivit astrologului Amy Demure, acestea sunt semnele care „vor fi binecuvântate cu șanse neașteptate, energie și oportunități care pot schimba totul”, scrie yourtango.com.

Dacă te numeri printre ele, pregătește-te: viața îți oferă un nou impuls — în dragoste, carieră sau bani.

♏ Scorpion

Scorpionul este cea mai norocoasă zodie a finalului de octombrie, odată cu intrarea lui Marte în semnul său.

Planeta acțiunii și a curajului îți oferă exact energia de care aveai nevoie pentru a trece peste obstacolele ultimelor luni.

După o perioadă marcată de epuizare emoțională și dezamăgiri, Marte îți readuce forța și ambiția.

Este momentul tău să devii de neoprit – să transformi blocajele în oportunități

„E șansa Scorpionului de a trece de la stagnare la victorie,” explică astrologul.

♈ Berbec

Berbecul intră într-o fază de revigorare totală datorită Lunii Pline din 7 octombrie, care a luminat chiar semnul tău.

Aceasta a fost, practic, un buton de resetare cosmică — te eliberează de greutăți emoționale și îți redă entuziasmul.

De acum, lucrurile încep să se miște rapid: carieră, bani, dragoste.

Este perioada ideală să acționezi fără teamă și să profiți de fiecare șansă apărută.

„Este momentul tău de breakthrough – o lună în care totul se accelerează spre succes.”

♎ Balanță

Odată cu Luna Nouă în Balanță din 21 octombrie, universul îți oferă un nou început.

Chiar dacă ai simțit stagnare în ultimele săptămâni, această energie aduce aer proaspăt în viața ta sentimentală și profesională.

Este timpul să-ți scrii un nou capitol – unul în care curajul și încrederea în tine te conduc spre împlinire.

Poate fi o relație nouă, un proiect de suflet sau o schimbare de direcție.

„Această Lună Nouă îți răstoarnă viața... dar în cel mai bun mod posibil.”

♍ Fecioară

Pentru Fecioară, finalul lunii octombrie este dedicat iubirii și conexiunilor profunde.

Energiile astrale îți susțin claritatea emoțională, deschiderea sufletului și maturitatea afectivă.

Dacă ești într-o relație, se anunță o consolidare puternică.

Dacă ești singur, universul îți trimite persoane care pot conta cu adevărat.