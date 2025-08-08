4 zodii vor reuși să iasă din circumstanțe toxice, în august 2025

Berbec

Ppoziția Marte-Saturn va avea un impact extraordinar asupra unei relații apropiate deoarece Marte, planeta guvernatoare a Berbecului, se află în Casa a 7-a, a parteneriatelor.. Un partener apropiat ar putea presa Berbecul să-și abandoneze responsabilitățile de dragul relației. Acest lucru pur și simplu nu va funcționa pentru Berbec, care este hotărât să ducă angajamentele până la capăt. Este timpul să meargă pe drumuri separate. În cele din urmă, este mai bine ca ambele părți să părăsească această uniune restrictivă.

Rac

Îndatoririle profesionale subminează viața domestică a Racului. Aceasta este o problemă reală pentru Rac, care își prețuiește familia mai presus de orice. În luna august, mulți Raci vor părăsi un loc de muncă stabil care le epuizează puterile. Deși această schimbare va provoca o oarecare anxietate financiară de moment, Racul va fi pe bună dreptate mândru că își menține prioritățile ordonate. Din fericire, perspectivele financiare ale acestui semn sunt excelente în această lună, iar o poziție profitabilă, mult mai puțin solicitantă, ar trebui să sosească foarte curând.

Balanță

Deși Balanțele au reputația de a fi fermecătoare și diplomate, acesta nu va fi cazul în timpul opoziției Marte-Saturn. Atunci când un asociat de afaceri sau un partener romantic încearcă să respingă convingerile Balanței, va urma o bătălie. Se pare că persoanele născute sub semnul Balanței sunt gata să iasă din relațiile cu persoane care le jignesc sensibilitățile. Această ruptură va fi dureroasă, dar Balanța pur și simplu nu poate rămâne cu cineva care nu prețuiește demnitatea, corectitudinea și egalitatea.

Capricorn

O rudă care dezaprobă ambițiile de carieră ale Capricornului este pe cale să fie certată. Capricornul nu are nicio intenție să-și reducă activitățile pentru a-i satisface pe ceilalți. Pentru Capricorni, obținerea recunoașterii și a succesului în domeniul dorit este lumina călăuzitoare. Oricine se interpune între ei și obiectivul lor va f respins. Deși Capricronul nu vrea să taie legăturile de familie, o va face dacă este făcut să se simtă vinovat pentru visele sale profesionale, potrivit collective.world.

