5 zodii vor fi binecuvântate în relații, în săptămâna 2 - 8 martie 2026

Marte în Pești te ajută să-ți onorezi sentimentele și dorințele interioare, astfel încât să poți acționa în consecință. Acest lucru pregătește scena pentru curaj și determinare chiar înainte de Luna Plină și eclipsa de Lună în Fecioară, marți, 3 martie. Aceasta închide oficial portalul eclipsei și aduce la îndeplinire ceea ce a început cu Luna Nouă în acest semn de pământ pe 23 august.

Totuși, eclipsa de Lună aduce și schimbări neașteptate în modul în care te simți. Urmează-ți inima săptămâna aceasta, chiar dacă asta înseamnă schimbarea cursului lucrurilor.

1. Fecioară

Dragostea este singurul lucru care contează. Aceasta este mentalitatea ta pe măsură ce Marte se schimbă în Pești luni, 2 martie. Ascultă-ți dorințele și deschide-te către o nouă iubire. Energia lui Marte în Pești îți amintește că iubirea rareori ajunge pur și simplu la ușa ta. În schimb, trebuie să o urmărești.

Ia în considerare actualizarea profilului tău de dating online sau căutarea de întâlniri personale. Fii cel care face primul pas. Marte în Pești se referă la tine să cauți iubirea pe care ți-o dorești, dar nu se extinde doar la relații. Dacă vrei să fii singur, aceasta este energia perfectă pentru a crea o viață pe care o iubești cu adevărat.

Dacă ești deja într-o relație, Marte în Pești încălzește lucrurile. Marte îți guvernează dorințele interioare. S-ar putea să vrei să petreceți mai mult timp împreună și să uitați că restul lumii există. Nu-ți face griji dacă acesta este cazul, deoarece echilibrul se va restabili de la sine. Deocamdată, cufundă-te în propria ta mică poveste de dragoste și profită la maximum de fiecare moment pe care îl puteți petrece împreună.

2. Pești

Fă loc pentru neașteptații și dulcii Pești. Luna Plină și eclipsa de Lună în Fecioară au loc marți, 3 martie. Aceasta aduce un nou început și câteva surprize divine în relația voastră. Energia Fecioarei guvernează întâlnirile și relațiile, făcând din aceasta o perioadă de reconciliere neașteptată sau de angajament mai mare.

Tu și partenerul tău vă puteți cufunda într-o conversație emoțională profundă despre viața pe care doriți să o construiți împreună. Eclipsa de Lună aduce o schimbare neașteptată în sentimentele voastre, dar vă apropie.

Lasă Luna Plină și eclipsa de Lună să fie un moment de vindecare dacă ești singur. Deși s-ar putea să ai în vedere pe cineva special, nu este cea mai bună idee să te arunci într-o nouă relație în timpul unei eclipse sau al mersului retrograd al lui Mercur. În schimb, folosește acest eveniment lunar pentru a te concentra pe vindecarea ta.

Acesta este un moment profund pentru a-ți crea propria închidere sau pentru a-ți înțelege alegerile trecute cu o mai mare claritate. Dragostea va sosi dar când va sosi vrei ca ea să dureze cu adevărat. Așadar, profită de acest timp pentru a te concentra pe a te iubi pe tine însuți.

3. Balanță

Meriți iubire din abundență. Viața ta romantică devine punctul central de atracție pe măsură ce Venus intră în Berbec vineri, 6 martie, alăturându-se deja lui Saturn și Neptun în acest semn zodiacal. Săptămâna aceasta, poți experimenta un angajament mai mare.

Asigură-te că îți faci timp să petreci cu partenerul tău. De asemenea, trebuie să fii conștient de ceea ce îți dorești pentru viitorul relației tale și că ești pregătit să primești acel lucru mai devreme decât te-ai așteptat.

Dacă ești singur când Venus intră în Berbec, atunci ai speranța că dragostea ta este acolo. Venus în Berbec te ajută să atragi noi potențiali iubiți în viața ta, dar cu Saturn tot în Berbec, faci acest lucru cu o conștientizare mai mare. Mentalitatea de basm a iubirii a dispărut, iar în locul ei este ceva mult mai sănătos. Aceasta este șansa ta de a demonstra cât de mult ai crescut și ai învățat despre propriile nevoi în ultimul an. Dragostea este în cărți pentru tine și poate dura pentru totdeauna.

4. Scorpion

Asigură-te că investești în ceea ce vrei să dureze. Mercur Cazimi în Pești are loc sâmbătă, 7 martie. În timp ce Mercur este încă retrograd până pe 20 martie, aceasta marchează începutul unui nou ciclu pentru planeta comunicării și pentru relația ta.

Mercur Cazimi apare în timp ce călătorește în inima Soarelui, aliniindu-ți cuvintele cu acțiunile și ajutându-te să te concentrezi asupra a ceea ce îți dorești în prezent.

Chiar dacă acest lucru poate aduce oferte de angajament, este vorba și despre alegerea a ceea ce vrei pentru tine și pentru viitorul tău.

Claritatea sosește cu Mercur Cazimi, mai ales dacă ești singur. Acest tranzit este despre noi începuturi. În sfârșit te simți suficient de încrezător pentru a începe să te deschizi iubirii. Dar de data aceasta, nu este vorba doar despre întâlniri sau o chimie incredibilă. Cauți pe cineva cu care să-ți poți împărtăși cu adevărat viața.

5. Săgetător

Dedică-te iubirii. Problemele din relația ta actuală și viața de familie încep să se îmbunătățească odată ce Marte intră în Pești luni, 2 martie. Energia Peștilor îți guvernează casa, familia și relația angajată. Cu Marte în acest semn de apă, ești hotărât să creezi o perioadă de fericire domestică. Acest lucru te poate ajuta cu orice aspecte tangibile ale casei tale, cum ar fi redecorarea sau mutarea.

Dacă ești singur, atunci Marte în Pești te ajută să atragi genul de iubire care continuă să crească în viața ta. Acest tranzit aduce dorința de a-ți împărtăși zilele cu cineva special. Nu este vorba despre a-ți umple programul cu întâlniri multiple sau chiar despre a ieși în nopți interesante. În schimb, este vorba despre a petrece timp de calitate cu persoana iubită. Permite-ți să schimbi ritmul, deoarece aceasta face parte din găsirea cuiva cu care să poți continua să te trezești.

Dacă sunteți într-o relație, acesta este un moment bun să vă cunoașteți mai profund. Planificați întâlniri romantice acasă și pregătiți cina împreună. Purtați conversații profunde și sincere și nu vă abțineți, potrivit yourtango.com.

