5 zodii cu cel mai bun horoscop în săptămâna 18–24 august 2025

Jupiter și Luna formează aspecte pozitive încă de la începutul săptămânii, readucând energia benefică a conjuncției Venus–Jupiter de săptămâna trecută. Zodiile de Apă și Pământ vor simți cel mai mult această vibrație favorabilă.

Luna în Leu aduce viață socială activă, iar Soarele și Luna în Fecioară vor adăuga un mix de romantism și pragmatism. Pe 22 august începe sezonul Fecioarei, urmat de Luna Nouă în Fecioară pe 23 august. Această perioadă îi ajută pe nativi să învețe cum să-și ofere iubire și sprijin, pregătindu-se pentru tranzitul lui Saturn în Pești.

♍ 1. Fecioara – Un nou început plin de lumină

Pentru tine, săptămâna începe relaxant, sub influența Lunii în Rac. Ieșirile cu prietenii sau clipele petrecute cu persoana iubită îți aduc liniște și energie. Luna în Leu îți cere să fii mai organizat și să nu grăbești sarcinile.

Intrarea Soarelui și Lunii în zodia ta marchează un nou capitol plin de claritate și succes. Talentele tale ies în evidență, iar Marte în Balanță îți oferă forța de a-ți urmări obiectivele.

♓ 2. Pești – Popularitate și noi conexiuni

Nu îți închide inima în fața iubirii, Pești! Sub influența Lunii în Rac, învață să primești afecțiunea. Luna în Leu îți arată cât de importantă este comunicarea clară pentru a evita neînțelegerile post-retrograd Mercur.

Soarele și Luna în Fecioară te fac centrul atenției: participă la evenimente, implică-te în comunitate și extinde-ți rețeaua socială. Sezonul Fecioarei îți aduce claritate și te ajută să vezi oamenii din jur cu mai multă obiectivitate.

♑ 3. Capricorn – Armonie și succes financiar

Luna și Jupiter îți influențează relațiile, ajutându-te să petreci timp de calitate cu cei dragi. Evită să îți reprimi emoțiile și caută echilibrul în viața de cuplu.

După ce Luna Plină în Vărsător te-a împins spre planuri financiare, Luna în Leu îți oferă energie să acționezi concret. Sezonul Fecioarei îți aduce optimism, claritate și încredere în propriile idei.

♉ 4. Taur – Creativitate și inspirație

Întâlnirea Jupiter–Lună te ajută să găsești idei strălucite. Notează-le și pune-le în practică, mai ales acum când Mercur este direct. Luna în Leu îți activează creativitatea și îți aduce inspirație pentru proiecte noi.

Luna în Fecioară te sprijină să-ți clarifici direcția de viitor, oferindu-ți și șanse romantice. Cei singuri pot întâlni pe cineva special, iar cuplurile simt dorința de a experimenta lucruri noi împreună.

♏ 5. Scorpion – Schimbări pozitive și progres financiar

Această săptămână aduce schimbări, așa că fii flexibil și deschis către experiențe noi. Petrece timp cu prietenii, relaxează-te sau dedică-ți timp pentru pasiunile amânate.

Luna în Leu scoate la lumină eforturile tale, iar energia Fecioarei te ajută să primești feedback constructiv de la persoane importante. În plus, Jupiter și Venus îți susțin creșterea financiară.